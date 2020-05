Noordenwind zorgt voor extra frisse Moederdag

Zondag stroomt vanuit het noorden lucht afkomstig vanaf de Noordpool over het land en doet de zon een flinke stap terug. Alleen in het zuiden en oosten kan het nog 15 tot 18 graden worden, mits de koude lucht op zich laat wachten.

Het weerbureau noemt de kou van komende zondag opvallend, want het is vaak zomers warm op Moederdag, met geregeld 25 graden of meer. De gemiddelde middagtemperatuur op Moederdag tussen 2000 en 2019 was in De Bilt net geen 19 graden.

