Man mishandeld door groep jongeren op kermis in Hoorn

Omstreeks 23.30 uur was het slachtoffer samen met een aantal vrienden op de kermis. Na onenigheid met een persoon bij de botsauto’s werd de jongen niet veel later door zeven jongeren aangevallen. Het slachtoffer werd door de groep geschopt en geslagen. Hierbij raakte hij ernstig gewond aan zijn gezicht. Zijn toegesnelde vrienden wisten de hulpdiensten in te schakelen.

De politie ging meteen op zoek naar de daders waarna een 13-jarige jongen uit Hoorn aangehouden. Hij is inmiddels heengezonden.

De recherche in Hoorn doet onderzoek naar deze openlijke geweldpleging en komt graag in contact met getuigen. Heeft u rond 23.30 uur iets gezien? Weet u wie hierbij betrokken zijn of heeft u andere informatie? Neem dan contact op met de politie via 0800-8844. Anoniem tippen kan ook via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele (camera)beelden.