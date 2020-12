Baas Oxford-ziekenhuizen: ’Met Kerstmis 2021 terug naar normaal’

Holthof verwacht dat het Oxford/AstraZeneca-vaccin „tussen Kerstmis en Nieuwjaar” goedgekeurd wordt door de Britse gezondheidsautoriteiten. „Als dat het geval is, kan het vaccineren in het Verenigd Koninkrijk in januari beginnen. Ik ben niet betrokken bij de gesprekken tussen de Europese Geneesmiddelenautoriteit en AstraZeneca, dus voor landen als België (en Nederland, red.) weet ik dat niet.”

Het vaccin zal ook nodig zijn om het coronavirus wereldwijd te bestrijden. „We hebben wereldwijde groepsimmuniteit nodig om het virus te elimineren”, aldus Holthof. „Als we daar niet in slagen, zullen we blijvende opflakkeringen van de infectie kennen. Voor Europa hangt veel af van welke vaccins het EMA uiteindelijk goedkeurt. Sowieso vraagt een massavaccinatie minstens zes maanden. Je kan verwachten dat groepsimmuniteit tegen ten laatste eind 2021 haalbaar is. Ik zou niet op Pasen, maar op Kerstmis rekenen vooraleer het leven weer normaal wordt.”