Eigenaresse van achtergelaten 2000 euro bij pinautomaat in Venlo meldt zich

De vrouw liet na veertig briefjes van vijftig euro mee te nemen nadat ze rond het middaguur het geld had gepind bij een automaat op het Gelreplein. Volgens de politie is ze uiteindelijk zonder het geld weggelopen in de veronderstelling dat de transactie niet was gelukt.

Eerlijke vinder

De wijkagent geeft aan dat een vrouw die na haar wilde pinnen de flinke smak geld vond. De eerlijke vinder heeft het geld meegenomen en afgegeven bij de naastgelegen supermarkt.

In eerste instantie vermoedde de politie dat de bankpas waarmee het geld was gepind, gestolen was door zakkenrollers of via een babbeltruc in het bezit gekomen van een onrechtmatige eigenaar. Onderzoek van de politie had namelijk uitgewezen dat de vrouw verschillende transacties bij de pinautomaat in Venlo had gedaan met meerdere passen, waardoor de politie de indruk kreeg dat er iets niet aan de haak was.

Bureau

Maar de politie liet vrijdag op Facebook weten dat de eigenaar van de tweeduizend euro zich heeft gemeld. ,,Na een aantal controlevragen is het bijna zeker dat ze ook daadwerkelijk de eigenaresse is van het geld’’, schrijft de politie. ,,De vrouw komt morgen naar het bureau om vast te stellen of ze ook de eigenaresse is’’, aldus de politie.