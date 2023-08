Vrouw (38) heeft wereldrecord langste baard: ’Volkomen natuurlijk’

Het vorige record stond op 25,5 centimeter en was van de 75-jarige Amerikaanse vrouw Vivian Wheeler. „De baard van Erin is volkomen natuurlijk; ze neemt geen hormonen of supplementen”, schrijft Guinness World Records. Wel kampt Honeycutt met PCOS, een hormonale afwijking die voor onregelmatige menstruatie, gewichtstoename, onvruchtbaarheid en overmatige haargroei kan leiden.

Op 13-jarige leeftijd kreeg Honeycutt al gezichtsbeharing. Ze moest zich minstens drie keer per dag scheren én regelmatig harsen. Jarenlang hield ze dit vol, totdat ze volwassen werd. „Ik werd moe van het scheren. Mijn vrouw Jen moedigde me toen aan om het te laten groeien”, zegt ze.

Haar enorme baard is zowel een voordeel als nadeel, aldus Honeycutt. „Het verbergt m’n dubbele kin, maar gaat wel overal in vastzitten.”