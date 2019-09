’Spion terug om Trump’

De ontmoeting van Trump met Lavrov (links) en Kislyak in 2017. Ⓒ Foto EPA

WASHINGTON - In het diepste geheim heeft de VS in 2017 een hooggeplaatste spion Rusland uit gesmokkeld. De spion was zeer waardevol omdat hij zich in de kringen rond de Russische president Vladimir Poetin bewoog. De veiligheidsdiensten waren bang dat de loslippigheid van president Donald Trump de veiligheid van de Kremlin-mol in gevaar zou brengen. Dat meldt nieuwszender CNN op gezag van bronnen in de regering-Trump.