’Dit verwacht je toch niet?’ Arkel verbijsterd om arrestatie IS-verdachte: ’Heel rustige man met vriendelijk gezin’

Door Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

Houten platen laten het huis van de verdachte Syriër in Arkel eerder lijken op een bouwkeet. Ⓒ Rias Immink

Arkel - Het Zuid-Hollandse dorp Arkel is geschokt door de arrestatie van een 37-jarige man die vermoedelijk een veiligheidschef van de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS) is geweest. Buren kunnen niet begrijpen dat hij hiervan verdacht wordt. „Het was zo’n sympathieke man!”