Duizenden Parijzenaren betogen ondanks verbod tegen politiegeweld

Aanleiding voor de verboden mars was de herdenking van Adama Traoré, een 24-jarige zwarte man die precies zeven jaar geleden om het leven kwam kort na zijn arrestatie. Het recente overlijden van de 17-jarige Nahel, die op 27 juni door de politie werd neergeschoten, heeft het ongenoegen over de Franse ordediensten opnieuw aangewakkerd.

De rellen van de afgelopen weken waren voor de rechtbank de reden om de herdenkingsmars voor Traoré dit jaar te verbieden. De risico’s op verstoring van de openbare orde waren volgens de rechter nog te groot.

Maar daar hadden de demonstranten geen oren naar. Ook verschillende politici namen ondanks het verbod deel aan het protest. Een aantal vakbonden en organisaties riepen hun leden zelfs op om toch te gaan demonstreren. Ook in een dertigtal andere Franse steden vonden herdenkingsmarsen voor Traoré plaats, met grote bijeenkomsten in Marseille, Straatsburg en Nantes. In Lille werd net als in Parijs een demonstratie verboden, maar kwamen er toch mensen op straat.