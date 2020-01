De schaamteloze oogst van rebel Wilfred Genee

Niels van Baarlen, Celine Huijsmans, Wilfred Genee en Rick Romijn. Ⓒ ANP

Gouden Radio Ring-winnaar Wilfred Genee heeft een gat in de markt ontdekt. Zijn middagshow Veronica Inside tussen vier en zes op de radio is een unicum in een wereld van dj’s die veel verstand hebben van muziek, maar niet van interviewen. Fileradio smeekt – tussen de plaatjes door – om prikkelende gesprekken met BN’ers en Genee is één van de beste interviewers van Nederland.