Zelfs baby’s worden van ouders gescheiden: Shanghai verlengt lockdown voor onbepaalde tijd

In China is het duidelijk: iedereen die positief test, wordt geïsoleerd van niet-besmette mensen. In de grootste stad van het land, Shanghai, gaan ze nu nog een stap verder. Daar geldt de maatregel zelfs voor de allerkleinsten. „Als de gezinsleden van baby’s, kinderen en tieners niet besmet zijn, worden de kinderen van hun ouders gescheiden. Alleen als een van de ouders ook besmet is, kan de mama, papa of voogd het kind vergezellen”, maakte overheidsfunctionaris Wu Qianyu duidelijk. „Als het kind jonger is dan zeven jaar, zullen die kinderen worden behandeld in een openbaar gezondheidscentrum. Oudere kinderen of tieners isoleren we voornamelijk op gecentraliseerde plaatsen.”

Protest

De autoriteiten in Shanghai bevestigden deze verregaande maatregel nadat er op sociale media al een aantal dagen video’s circuleren van wenende baby’s zonder ouders in een soort van ziekenhuis vol mensen in beschermende pakken. In de nasleep van die video’s en de aankondiging van de maatregelen door de overheid volgde, zelfs in China, heel wat protest. Een iemand liet op het sociale netwerk Weibo weten dat het een basisrecht is om je kind te begeleiden. Een ander noemde de gezondheidsdiensten onmenselijk en een iemand schreef dat hij zichzelf met opzet zou laten besmetten om zijn kind te kunnen vergezellen.

9.000 infecties op één dag

De Gezondheidscommissie meldde gisteren meer dan 9000 nieuwe infecties in Shanghai. Daardoor blijven er voorlopig 25 miljoen mensen in lockdown zitten in de stad. Dat huisarrest leidt ook tot heel wat frustraties bij de bevolking: de autoriteiten beloofden dat ze nooit het openbare leven in de hele stad zouden sluiten, maar vorige week gaven ze toe dat ze niet anders konden, omdat hun andere maatregelen van zeer lokale lockdowns op districtniveau niet werkten. Er werd onmiddellijk een lockdown van vier dagen aangekondigd, wat Shanghai de tijd zou geven om alle inwoners van de stad te testen. Op dinsdagochtend is beslist dat de lockdown voor onbepaalde tijd verlengd wordt.

Lees hieronder verder

Voordat een beslissing wordt genomen over volgende stappen, zullen gezondheidsambtenaren de resultaten afwachten van de massale COVID-19-tests die maandag werden afgenomen. „Het is een race tegen de klok en de situatie is zeer acuut”, aldus vice-partijleider Gu Honghui dinsdag.