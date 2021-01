Mike (7) maakt kaartjes voor belaagde politie: ’Keilief!’

Premium Verhalen achter het nieuws

Karlijn woont in Brazilië: Kinderen leveren huiswerk in voor eten

In de - hopelijk tijdelijke - rubriek Corona in… bespreken we de situatie rondom corona in het buitenland, door de ogen van een VROUW-lezeres. Vandaag Karlijn Dos Santos (41). Ze woont samen met haar man en twee kinderen (8 en 4) in Curitiba, in de staat Parana, in Brazilië. Karlijn is een glutenvri...