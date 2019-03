Uniek fietspad is nooit glad

„We gaan 1,7 kilometer van de snelfietsroute tussen Arnhem en Wageningen verwarmen”, zegt gedeputeerde Conny Bieze, „met restwarmte uit het productieproces van papierfabriek Parenco. Voor het eerst in ons land gebeurt dat op deze schaal en dan ook nog eens in een prachtig beschermd natuurgebied. Volgend jaar moet er al over deze route gefietst worden.”

Het nieuwe tweerichtingsfietspad loopt langs de fabriek en voert door de Jufferswaard, een natuurgebied bij de Nederrijn in Renkum. Het verkort de route van Wageningen naar Arnhem met 600 meter. Bieze: „De grootste winst van dit nieuwe traject zit in tijd, veiligheid en beleving. Nu moeten fietsers nog tweemaal de drukke N225 oversteken. Straks ligt er een autovrij fietspad in een prachtig stukje landschap, waarop we nooit meer hoeven te strooien om gladheid te bestrijden.”