Dit melden de lokale autoriteiten aan de Mirror. Het slachtoffer, afkomstig uit Kaapstad, ging in de vroege ochtend zwemmen in een ondiep gedeelte in de zee toen daar plotseling een haai verscheen.

Volgens een ooggetuige was het een warme ochtend en daardoor behoorlijk druk op het strand. „Ik hoorde opeens geschreeuw en zag veel mensen in paniek het water uit rennen.”

De hulpdiensten werden ingeschakeld en reddingswerkers vonden het lichaam van de vrouw ongeveer vijftien meter van de kust vandaan.

Het strand is voorlopig afgesloten.