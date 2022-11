’Feestvierder’ slaat bierfles kapot op hoofd agent na melding geluidsoverlast

Binnenland

Vuurwerkexplosie op balkon bij appartement Alblasserdam: ’Onvergeeflijk gedrag’

Een flatwoning aan de Blokweerweg in Alblasserdam is „flink beschadigd” geraakt door een stuk vuurwerk dat in de nacht van vrijdag op zaterdag op het balkon is gegooid, aldus een woordvoerder van de politie. Het vuurwerk ontplofte rond 23.30 uur, wat leidde tot gebroken ruiten en flinke schade in de...