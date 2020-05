’Ouders hoorden pas na dagen over besmette juf op Limburgse basisschool’

Dat meldt Hart van Nederland. Donderdag werd landelijk bekend dat vier medewerkers van de basisschool het virus hebben opgelopen. Ze zijn inmiddels in thuisquarantaine geplaatst. Er worden nu meer personeelsleden getest om te kijken of het virus zich verder heeft verspreid.

Hart van Nederland sprak met een moeder, die anoniem wil blijven: „Vorige week vrijdag kregen we ’s avonds een brief van de directeur met het nieuws van de besmetting van de leerkracht.” Het was de kleuterjuf van haar kind. „In totaal gaat het om zo’n 24 kinderen. De rest van de ouders is toen niet geïnformeerd.”

De rest van de ouders kreeg het nieuws officieel pas woensdag te horen. Een andere moeder vindt het schandalig. „Dat ze er niet over gecommuniceerd hebben, maakt me heel boos.”