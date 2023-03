Man krijgt 3 maanden voorwaardelijk voor stiekem afdoen condoom

Tijdens een date in de zomer van 2021 met een vrouw spraken ze af dat K. een condoom zou gebruiken. Toen ze lepeltje-lepeltje lagen zou hij het voorbehoedmiddel ongemerkt hebben afgedaan.

De zaak waarin F. terechtstaat gaat over zogeheten stealthing, waarbij mannen een condoom hebben afgedaan of achterwege hebben gelaten zonder toestemming en medeweten van hun bedpartners. Het is een vorm van gedwongen onveilige seks, zei de officier van justitie tijdens de inhoudelijke behandeling.

De rechtbank oordeelt dat F. misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen dat zijn bedpartner in hem had gesteld. De rechtbank neemt het F. kwalijk dat de vrouw een soa kon oplopen of ongewenst zwanger zou kunnen worden.

In de tweede zaak is de 26-jarige Rotterdammer Ruben R. verdachte. Hij bleek het tweede condoom, waar hij op eigen initiatief om had gevraagd voor de anale seks, na het voorspel te zijn „vergeten.” Hij zou namelijk erg onder de indruk zijn geraakt van de seksspeeltjes van zijn bedpartner. Hij hoorde een celstraf van een jaar tegen zich eisen, waarvan de helft voorwaardelijk. De rechtbank sprak hem vrij.