Horror op Russische kleuterschool: gewapende man (26) schiet kinderen dood

Door de schietpartij in de Russische regio Oeljanovsk zijn zeker vier mensen om het leven gekomen, onder wie twee kinderen en een leraar. De dader heeft na de schietpartij zelfmoord gepleegd, melden de lokale autoriteiten. Een oppas raakte gewond aan haar arm.

De overleden kinderen zijn vijf en zes jaar oud. Volgens een lokaal Telegramkanaal liep de schutter de school binnen tijdens het middagdutje en begon hij op de kinderen te schieten. Een poging van een lerares om hem tegen te houden, mislukte. De kinderen doken uit angst onder hun bed, schrijft The Mail. Op beelden is te zien hoe ouders hun huilende kinderen na het drama van school halen.

De oorzaak van de schietpartij is nog onbekend. Wel zou er een ’huiselijk conflict’ aan vooraf zijn gegaan, meldt het Russische persbureau TASS. Akhtyamov beschikte over een jachtvergunning.

Rusland werd in 2021 twee keer opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Vorig jaar mei vielen er negen doden toen een een 19-jarige man begon te schieten op zijn oude school in Kazan, in september schoot een student zes mensen dood op een universiteit in de stad Perm.