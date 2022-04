Twee kinderen doodgeschoten op kleuterschool in Rusland

De exacte leeftijd van de overleden kinderen is niet bekend, maar volgens de autoriteiten zijn ze tussen de drie en zes jaar oud . Volgens een lokaal Telegramkanaal liep de schutter de school binnen tijdens het middagdutje en hij begon te schieten. De oorzaak van de schietpartij is nog onbekend.

Rusland werd in 2021 twee keer opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Vorig jaar mei vielen er negen doden toen een een 19-jarige man begon te schieten op zijn oude school in Kazan, in september schoot een student zes mensen dood op een universiteit in de stad Perm.