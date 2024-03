Zware criminelen krijgen met strengere beperkingen te maken in de gevangenissen

Criminelen op de Afdeling Intensief Toezicht (ATI) mogen daardoor in het vervolg maximaal twee keer per week bellen en niet langer dan tien minuten per keer. Ook mogen ze maar twee bezoekers ontvangen, maximaal een gelijktijdig. De bezoeken mogen niet langer dan een uur per keer duren. Voor kopstukken in de extra beveiligde inrichtingen (EBI's) wordt het maximum per week zelfs teruggeschroefd naar een belmoment van tien minuten en een bezoek van een uur.

Bij alle gesprekken, tijdens het bezoek en belletjes, moet daarnaast live meegeluisterd worden. Bovendien moeten criminelen vooraf aangeven in welke taal ze het gesprek willen voeren, zodat er niet pas achteraf via een tolk duidelijk wordt wat er is uitgewisseld.

Ellian krijgt dinsdag steun van PVV, NSC, BBB, CDA, SGP en JA21 voor zijn voorstel. Daarmee doet de VVD’er nog een schep bovenop het wetsvoorstel van minister Weerwind (Rechtsbescherming) om de contacten van criminelen in de gevangenis flink te beperken.