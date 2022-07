’VVD-prominent Neelie Kroes lobbyde voor Uber ondanks verbod uit Brussel’

De VVD-prominent benaderde bewindslieden, topambtenaren, en premier Mark Rutte uit naam van Uber. Het miljardenbedrijf wilde via Kroes invloed uitoefenen op de taxiwetgeving en op een strafrechtelijk onderzoek naar Uber. Dat blijkt uit de Uber Files, meer dan 124.000 interne documenten van Uber. Die documenten werden gelekt aan The Guardian, die ze deelde met het journalistencollectief ICIJ.

Het lek bevat bedrijfsdocumenten, e-mails, notulen, memo’s en chatberichten. In Nederland deden onder meer Platform Investico, Trouw en Het Financieele Dagblad onderzoek naar de Uber Files.

Hoogleraar in integriteitskwesties Christoph Demmke spreekt tegen Investico van een „duidelijk geval van belangenverstrengeling.” In een reactie zegt Kroes tegen datzelfde platform dat ze een zogeheten afkoelperiode in acht heeft genomen en voor haar aanstelling in 2016 bij Uber geen formele dan wel informele rol bij het concern had.