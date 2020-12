Verdwenen hond Aisa koud en nat teruggevonden

De vrouw was haar eigen hond aan het uitlaten toen ze Aisa zag lopen. Aisa verdween toen haar baasje ’voor tien minuten’ boodschappen deed. De hond was vastgemaakt aan een paal naast de slijterij, maar bij terugkomst was de hond weg.

De politie plaatste een foto van het dier op Facebook. Aisa is inmiddels weer veilig thuis bij haar baasje. Hoe het dier is losgekomen van de paal en waar ze in de tussentijd allemaal is geweest, is niet duidelijk.