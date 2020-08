Amsterdam sluit parken af bij grote drukte

Zo komen er vanaf vrijdag hekken om het nieuwe park Somerlust aan de Amstel. Beveiligers houden de toeloop in de gaten en wordt het er te druk, dan gaan de hekken dicht. Dat geldt ook voor de Bogortuin op het Java-eiland en het Park Schinkeleilanden achter het Olympisch Stadion. In dat laatste park worden fietsers geweerd.

Van het Vondelpark gaat een aantal ingangen dicht. Er blijven zes toegangen open, onder meer aan de uiteinden op de Stadhouderskade en de Amstelveenseweg.

Op een kaartje op internet is te zien waar het druk en waar het rustig is in de stad.