Bezorgde burgers vrezen verlies van authenticiteit Zuidlaren zoekt nieuw hart: ’Liefde moet het winnen van geld’

Rob Wagendorp (l.) en Jan Tijdens tonen de overlast door auto’s in het huidige centrum van Zuidlaren. Hun pleidooi voor het PBH-terrein: kies voor de maatschappelijk meest vitale functies en minder voor gemakkelijke commerciële belangen. Ⓒ Jos Schuurman

ZUIDLAREN - In het Drentse brinkdorp Zuidlaren woedt al jaren een discussie over de invulling van een stuk braakliggend terrein in het centrum. Hier stond ooit de Prins Bernhardhoeve, een congrescentrum. „Als ons dorp z’n authentieke karakter maar niet verliest.”