A12 weer open na over kop slaan auto

Ⓒ Regio 15

ZOETERMEER - De A12 van Utrecht naar Den Haag is zondagochtend tussen Zoetermeer en Nootdorp zo'n anderhalf uur afgesloten geweest, nadat een auto over de kop was geslagen. De weg is inmiddels weer open, meldt de ANWB.