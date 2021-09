Britten boos: Churchill-stichting moet niets meer hebben van ’racistische’ ex-premier

Sport

Sprintlegende Usain Bolt (35) dacht aan spectaculaire comeback op Spelen in Tokio

Een comeback van de beste sprinter aller tijden op de Olympische Spelen in Tokio. In een interview met de BBC vertelde de 35-jarige Usain Bolt dat het in 2019 in zijn hoofd speelde om zich voor te bereiden op de Spelen. „Het kriebelde wel”, zei Bolt.