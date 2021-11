Brandbrief bonden: extra budget voor politie hard nodig om bezuinigingen te voorkomen

Woensdag begint het Begrotingsdebat Justitie en Veiligheid 2022. Onderdeel voor het ministerie van Justitie en Veiligheid is de begroting van de politie. De brandbrief – in het bezit van De Telegraaf – is naar de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid gestuurd.

Al eerder maakten vertegenwoordigers van de strafrechtketen bij de formateur duidelijk een investering van 650 miljoen euro heel hard nodig te hebben voor de komende kabinetsperiode. De politie waarschuwde begin dit jaar minister Ferd Grapperhaus al op een structureel tekort af te steven van 300 miljoen euro per jaar, zo bleek ook uit een rapport dat na onderzoek is opgesteld in opdracht van zijn ministerie.

Bittere noodzaak

De bonden ACP, NPB, Equipe en ANPV vinden het bittere noodzaak dat het tekort vanaf komend jaar structureel wordt opgelost door extra budget aan de politie toe te kennen, aanvullend op het bedrag van 650 miljoen euro.

Ze noemen het cruciaal om te voorkomen dat er fors moet worden bezuinigd, en daardoor het capaciteitsprobleem nog veel verder oploopt dan nu al het geval is. Het bedrag van 300 miljoen staat gelijk aan 2300 arbeidsplaatsen. ’Het behoeft geen betoog dat dit in het huidige tijdsgewricht een onaanvaardbare en onmogelijke opgave is’ , staat vermeld. ’Het moreel van politiemensen staat onder de huidige omstandigheden al zwaar onder druk en een forse bezuiniging zal dat alleen maar verergeren.’

De brief benadrukt dat dit in deze tijd, onder deze omstandigheden van ernstige onderbezetting, enorme werkdruk en toenemend verzet en geweld, ’niet is uit te leggen’ aan werknemers bij de politie, maar ook niet aan de samenleving. Daarom is extra budget volgens de bond onontkoombaar. ’Politiemensen die met hart en ziel werken aan de veiligheid van de burgers van dit land, verdienen dit niet.’