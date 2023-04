Politie doorzoekt kotters bij controle op massale viszwendel in Vlissingen

Dat bevestigt de politie na vragen hierover. De actie begon even na middernacht toen de kotters bij de Visserijkade aanmeerden na het vissen op de Noordzee. De politie liet de kotters de vis lossen en verrasten toen de handelaren. Een van hen werd op de kade aangehouden, toen diegene probeerde vis op te halen die tegen de regels in zou worden achtergehouden. Twee anderen werden bij hun woningen aangehouden. Later werden in totaal vijf kotters onderzocht. De bemanning op de boten ging vrijuit.

Aanwijzingen

Er waren volgens de politie al langer aanwijzingen dat er vis structureel buiten de reguliere lossingen wordt gehouden en dat handelaren die illegale vis distribueerden. Dat zou honderdduizenden, mogelijk miljoenen euro’s hebben opgeleverd.

Ⓒ Rias Immink

Zeker tweehonderd politiemensen deden mee aan de actie, waaronder politiemensen van het Milieuteam van de Landelijke Recherche. Ook was in de omgeving een peloton van de Mobiele Eenheid aanwezig om in te kunnen grijpen bij mogelijke ongeregeldheden. Dat bleek uiteindelijk niet nodig.

Ecologisch systeem

Het is niet alleen strafbaar om zwart vis te verhandelen, maar ook om ondermaatse vis te verkopen en vis die is gevangen in een periode waarin dat niet mag. Zoiets is volgens de politie een ‘aanslag’ op de vispopulatie, waardoor een ecologisch kwetsbaar systeem wordt ‘verpest’.

De visserij heeft het zwaar. Zo hadden de kottervissers zwaar te lijden onder een verbod op de pulsvisserij, beperkingen door corona en hoge brandstofprijzen sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. De Zeeuwse vissersvloot krimpt flink. In tien jaar tijd liep de vloot terug van 35 naar 17 schepen. Kotters hebben gebruik gemaakt van een saneringsregeling van het ministerie van Landbouw en Voedselkwaliteit of gaan dat doen.