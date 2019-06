’Alle miljardairs hebben 6 dingen gemeen’

Rafael Badziag is zelf ondernemer en heeft een fascinatie voor de psychologie achter ondernemerschap. Wat maakt iemand succesvol? Hoe uit te groeien tot een welgestelde tycoon?

In de afgelopen vijf jaar wist Badziag 21 miljardairs in allerlei uithoeken van de wereld te spreken. Zij hadden allemaal een geschat vermogen van omgerekend 1 miljard dollar. Het ging om self made billionairs.

„Op de lange termijn bepalen je gewoonten je toekomst”, zegt Badziag tegen Business Insider. De auteur heeft in de gesprekken met miljardairs steeds gezien dat ze allemaal zes dingen gemeen hebben.

1. Miljardairs staan vroeg op

Vroeg opstaan is de meest voorkomende gewoonte van miljardairs, zegt Badziag. Het maakt ze meer energiek en productief. De miljardairs die hij sprak, noemden het ’cruciaal’ voor hun succes. Het gemiddelde lag op 5.30 uur.

Zo staat Jack Dorsey, mede-oprichter en CEO van Twitter, iedere ochtend voor zonsopkomst op om 10 kilometer te gaan hardlopen. Miljardair Richard Branson van Virgin Group staat om 5.45 uur op.

2. Miljardairs houden zichzelf gezond

Inkoppertje, natuurlijk, maar iedereen die Badziag sprak, heeft een strak regime voor fitness, hardlopen of andere fysieke bezigheden. Leeftijd speelt daarin geen rol. Bijna iedereen doet aan sport en was vroeger fanatiek of acteerde op hoog niveau. Sport geeft je energie, doorzettingsvermogen en mentale kracht.

De miljardairs mediteren, roken niet, en hebben een gezond dieet.

3. Miljardairs lezen

Alle miljardairs lezen. Bijna iedereen waarmee Badziag sprak, zegt ’regelmatig’ te lezen: boeken, biografieën of tijdschriften over ondernemen.

Investeerder Warren Buffett zou ’80 procent van zijn tijd aan lezen besteden’. Zakenman Mark Cuban leest drie uur per dag om meer over ondernemen te leren.

4. Miljardairs bezinnen, mijmeren

Miljardairs nemen de tijd om na te denken. Ze plannen dingen in hun hoofd, soms tijdens het mediteren, soms tijdens het sporten. Dat vervelen goed is, was al bekend, maar blijkbaar nemen miljardairs het advies hun telefoon even weg te leggen wél ter harte.

5. Miljardairs hebben rituelen

De rijken der aarde meten zich bepaalde schema’s aan, die elke dag worden herhaald. Mark Zuckerberg is met zijn shirtjes - altijd dezelfde - een mooi voorbeeld. Routines en rituelen zijn nuttig voor het brein.

Een ochtendritueel is het belangrijkste onderdeel van succes op de lange termijn, ontdekte Badziag. Vrijwel alle miljardairs die hij sprak, houden zich er strikt aan. De meesten hebben ook een ritueel als ze op kantoor komen.

6. Miljardairs bekwamen zich in discipline

Discipline komt niet vanzelf. Je kunt het wél leren. Miljardairs hebben zich een gedisciplineerde leefstijl eigen gemaakt. Ze zijn het. „De miljardairs die ik geïnterviewd heb, zijn de meest gedisciplineerde mensen die ik ooit heb ontmoet”, zegt Barziak.

„Ze leggen de lat hoog voor zichzelf, en ook voor degenen om hen heen.”

„Maar miljardairs zijn zeker geen supermensen”, vervolgt de auteur. „Ze zijn soms lui, zoals jij en ik. Het enige verschil is: ze herkennen dat en laten zichzelf niet wegzakken. Ze vliegen erin en overwinnen hun zwakheid.”