Hulp: 110,5 miljoen euro naar Afrika

Het geld wordt verdeeld over Somalië (36,5 miljoen), Ethiopië (31 miljoen), Uganda (28,5 miljoen), Kenia (13,5 miljoen) en Djibouti (1 miljoen). Het totaalbedrag aan hulp voor de regio sinds vorig jaar komt daarmee op 316,5 miljoen euro. Het wordt besteed aan voedsel, onderdak, water, en gezondheids- en onderwijsvoorzieningen. De hulp is ook bedoeld voor de bijna 9 miljoen ontheemden en vluchtelingen in de Hoorn van Afrika.

