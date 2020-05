Recherche ziet verband in zeker tien zware geweldsmisdrijven

Volgens de politie heeft de regio Eindhoven met enige regelmaat te maken met conflicten in het drugsmilieu, die op de openbare weg worden uitgevochten.

De recherche in Oost-Brabant de afgelopen jaar volop onderzoek gedaan naar de conflicten en concludeerde dat in ’zeker tien zaken parallellen te zien zijn’. Ron van Brussel, leidinggevende in de politie-organisatie: „In meerdere onderzoeken kwam er informatie binnen bij de recherche die voeding gaf aan het scenario dat leden uit meerdere criminele netwerken elkaar naar het leven staan.”

Tunnelvisie voorkomen

Ieder incident werd afzonderlijk onderzocht, maar ook werd er gekeken naar de overeenkomsten tussen de verschillende zaken. Van Brussel: „Het is van het grootste belang om eerst relevante informatie te verzamelen en pas daarna conclusies te trekken om tunnelvisie te voorkomen.”

Dat niet iedereen met de politie wil praten over geweldsincidenten kan er voor zorgen dat er onduidelijkheid ontstaat over de achtergrond van een zaak.

Overeenkomsten die de politie ontdekte in diverse zaken varieerden van voertuigen tot posturen van verdachten, zo was bijvoorbeeld eenzelfde scooter bij verschillende incidenten betrokken.

"Conflicten tussen meerdere criminele netwerken uit de omgeving"

Van Brussel: „In een flink deel van de onderzoeken spelen criminele contacten direct of indirect een rol. Wij vermoeden dat er sprake is van conflicten tussen meerdere criminele netwerken uit de omgeving van Eindhoven en dat er extreem geweld wordt gebruikt om die ruzies te beslechten. Daarmee willen wij overigens niet zeggen dat de slachtoffers in deze zaken allemaal crimineel waren of dergelijke contacten hadden.”

Om deze zaken beter te onderzoeken heeft de politie een speciale website gelanceerd. Mensen die meer weten maar nog niet met de politie hebben gesproken kunnen zo contact opnemen. Van Brussel: „We verwachten dat er mensen zijn die meer weten maar die daarover nog niet met de politie hebben gesproken, bijvoorbeeld uit angst.” Daarom is er ook de gelegenheid om anoniem informatie te delen. De speciaal geopende pagina vindt u hier.