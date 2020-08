Kabinet pareert coronakritiek: ’Hard doorgewerkt deze zomer’

In de tuin van het Catshuis, de officiële ambtswoning van de premier, wisselden de bewindspersonen op hun jaarlijkse ’heidag’ hun vakantie-ervaringen uit met de pers. Bij de voorbereiding op het nieuwe politieke jaar tooiden de bewindslieden zich zoals gebruikelijk in informele kleding. Zo kwamen onder de spijkerbroek van premier Rutte de bekende oranje All Star-sneakers tevoorschijn en verzuchtte minister Van Ark (Medische Zorg) dat ze zich elke keer als ze op sneakers loopt afvraagt waarom ze eigenlijk nog hakken aantrekt.

Alleen minister De Jonge (Volksgezondheid) had zich niet aan de dresscode gehouden en verscheen in vol pak inclusief zijn beruchte opvallende schoenen. De enige concessie was een afwezigheid van de stropdas. „Hij moet zo nog de persconferentie doen”, verklaarde onderwijsminister Slob.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) verscheen wel in pak. De stropdas bleef echter achterwege. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Die moest zelf bekennen dat hij ’s ochtends de afspraken op zijn ministerie ook nog wat formeler gekleed had afgehandeld en dat hij zich snel had omgekleed voor de tocht naar het Catshuis. In tegenstelling tot ministers Hoekstra (Financiën) en Koolmees (Sociale Zaken) en staatssecretaris Vijlbrief (Financiën), die voorafgaand aan de heidag de inleidende beschietingen voor de begroting van komend jaar ook in hun vrijetijdskleding hadden gedaan.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) was zichtbaar in zijn element. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Waar op de jaarlijkse heidag normaal gesproken vrolijk wordt gedold over de casual outfits, was de toon dit jaar wat serieuzer. Door de nieuwe opmars van het coronavirus klinkt bijvoorbeeld steeds vaker de vraag of het kabinet deze zomer de aandacht niet iets heeft laten verslappen.

Beiroet

„Dat zo’n beeld ontstaat, daar kun je niks aan doen”, zei Slob. Maar er was volgens de bewindslieden geen sprake van: er was hard doorgewerkt deze zomer. Minister Blok (Buitenlandse Zaken) somde op wat er op zijn departement allemaal had gespeeld: de Eurotop, de ramp in Beiroet, de toestanden in Wit-Rusland: „Ik heb geen dag gehad zonder bellen of mailen.”

Groepsfoto van het kabinet in de tuin van het Catshuis. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Staatssecretaris Knops had de hele zomer door elke ochtend twee uur video-overleg over het nieuwe steunpakket voor Aruba, Bonaire en Curaçao, dat er overigens nog altijd niet is. En Van Ark, vlak voor de zomer tot zorgminister gepromoveerd, had een poging gedaan nog zo snel mogelijk haar nieuwe ambtenaren en ’de mensen uit het veld’ te leren kennen voor die op vakantie gingen. „Ik had vier weken in de agenda omcirkeld voor vakantie, maar het is er niet echt van gekomen.”