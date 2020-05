Opnieuw agent opgepakt voor lekken

Dat heeft het Openbaar Ministerie donderdag bekendgemaakt. De agent uit Vijfheerenlanden is al op 18 mei aangehouden door de Rijksrecherche en zit in beperkingen vast. Volgens bronnen van deze krant is de verdenking dat er echt gelekt is aan criminelen en niet informatie in de privésfeer is doorgespeeld.

De aanhouding volgt kort na de arrestatie van Mehmet K. (30), een hoofdagent van de eenheid Rotterdam. Die wordt eveneens verdacht van onder meer het lekken van informatie aan criminelen.

De politieman kwam in beeld toen de recherche bij een lopend onderzoek pgp-berichten tussen criminelen kraakte. Uit de berichten bleek dat er een agent was die vertrouwelijke informatie zou lekken. Die agent was volgens de politie Mehmet K. Om welk onderzoek het gaat, is niet duidelijk.

Het doorspelen van informatie aan derden, onder wie criminelen, is een hardnekkig probleem. Vorig jaar werden 150 ’foute’ agenten ontslagen wegens plichtsverzuim. Dat zijn er dertig meer dan in 2018. Het lekken van informatie was de meest voorkomende misstap die deze agenten maakten. In 2019 onderzocht de politie 178 gevallen van mogelijk doorspelen van informatie.