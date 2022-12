Politiechef ’fout’ met golfkar en wil van agent af: ’Als je ooit iets nodig hebt, bel me dan’

Kopieer naar clipboard

Politiechef Mary O’Connor en haar man worden in een golfkarretje zonder kenteken betrapt op de openbare weg. De bodycam van de agent legt het genadeloos vast.

Een hoge politiechef in het Amerikaanse Tampa (Florida) is compleet door de mand gevallen nadat ze door een agent staande werd gehouden in een golfkarretje, zonder kenteken, op de openbare weg. Mary O’Connor zette vervolgens haar hoge functie in om van een agent af te komen, wat haar op een schorsing is komen te staan.