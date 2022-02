Man (41) overleden na schietpartij in Amsterdam-Oost

De politie kreeg rond 20.40 uur krijgen een melding over een persoon die met een schotwond in de Dulongstraat in Amsterdam zou zijn. Agenten troffen in het huis de 21-jarige Amsterdammer aan.

Hij was kort daarvoor gewond geraakt bij de schietpartij in een huis aan de Fizeaustraat in Oost. Agenten vonden daar de 41-jarige man die later aan zijn verwondingen is overleden.

De 21-jarige man is opgenomen in een ziekenhuis. Hij verkeert niet in levensgevaar en is aangehouden. De politie onderzoekt zijn rol bij het schietincident.

Volgens een persfotograaf werden buurtbewoners zaterdag opgeschrikt door drie knallen.

De schietpartij vond in dezelfde straat plaats waar in 2011 beroepscrimineel Stanley Hillis werd geliquideerd.

