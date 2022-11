Vrouw (18) overlijdt op muziekfestival Noord-Brabantse Haaren

Columns & Opinie

’Zullen wij weer eens normaal gaan doen over Sinterklaas?’

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws. Dit keer over Sinterklaas. ’Is het misschien een idee dat wij ouders daar weer eens een beetje normaal over gaan doen? De stempel die volwassenen erop drukken, wordt de laatste jaren wel heel groot, of niet?’