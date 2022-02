’Commando bij mocro-maffia’: elitemilitair (42) verdacht van drugs- en wapenhandel

Buitenland

Politiebaas Londen stapt op na onderzoek misstanden korps

De baas van de Londense politie, Cressida Dick, is opgestapt nadat een onderzoek misstanden binnen het korps had blootgelegd. De hoofdcommissaris diende haar ontslag in en dat is door de burgemeester van de Britse hoofdstad geaccepteerd. Burgemeester Sadiq Kahn was ontevreden dat Dick er niet in sla...