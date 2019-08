Toch geen ebola in Rotterdams ziekenhuis

Hulpdiensten waren woensdagavond wegens de ebola-verdenking uitgerukt naar het Maasstad Ziekenhuis voor een gezamenlijke inzet. De afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis was met linten afgezet. Meerdere mensen die op dat moment binnen waren, mochten het pand niet verlaten.

Huisartsenpost

Het ziekenhuis laat weten dat de patiënt zich meldde bij de Huisartsenpost Rijnmond, waar ook de spoedeisende hulp zich bevindt. „Er is direct volgens protocol gehandeld en alle hulpdiensten zijn ingeschakeld. De patiënt is niet in het Maasstad Ziekenhuis binnen geweest”, aldus het ziekenhuis.

Internist-infectioloog Jan den Hollander van het ziekenhuis zegt tegen RTV Rijnmond dat de vrouw last had van koorts en braken en onlangs in Congo is geweest. Toen zij zich bij de huisartsenpost meldde, trad een protocol in werking dat tijdens de vorige ebola-epidemie in Afrika is opgesteld. „De patiënt is geïsoleerd in een aparte, afgesloten container, waardoor zij niet meer besmettelijk is voor de omgeving”, legt Den Hollander uit.

Gesprekken

Uit de gesprekken met de vrouw bleek dat zij niet in het risicogebied in Congo is geweest, evenals de familie met wie ze daar contact had. Daarop werd uitgesloten dat ze met ebola besmet was geraakt, vertelt Den Hollander die ook contact had met specialisten van het LUMC in Leiden en het RIVM.

Ebola is een ernstige infectieziekte die vooralsnog alleen in Afrika voorkomt. De ziekte kan worden overgedragen via bloed, ontlasting, urine, sperma, braaksel en zweet. Een week nadat mensen de ziekte oplopen, worden ze ziek. „Eenmaal besmet is er een grote kans op overlijden”, meldt het RIVM erover.

De laatste jaren zijn zeker 70 mensen in Nederland opgenomen met een verdenking van ebola. Uit bloedtesten kan binnen 24 tot 48 uur blijken of de zorgen terecht waren.