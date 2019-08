Veel tumult maar geen ebola in Rotterdams ziekenhuis

De Veiligheidsregio Rijnmond kon lange tijd niet melden wat er precies aan de hand was. Ondertussen werden meerdere patiënten, naar verluidt zo’n dertig mensen, in quarantaine gehouden. Op foto’s is te zien dat de afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis werd afgesloten.

In het ziekenhuis meldden mensen dat ze ’aan het lijntje werden gehouden’. Veel patiënten vroegen zich af wat er precies aan de hand was, zeiden ze tegen De Telegraaf.

Ebola-onderzoek

Bronnen rond het ziekenhuis meldden in de loop van de avond aan deze krant dat een patiënt zich op de huisartsenpost had gemeld ’met symptomen van ebola’. Ook patiënten in het ziekenhuis meldden dat op schermen informatie over een mogelijk ebola-geval wordt gegeven.

Een RIVM-woordvoerder bevestigde dat er werd onderzocht wat er met een patiënt uit Congo aan de hand was.

„We kijken waar de klachten vandaan komen. Bij hoge koorts is het meest waarschijnlijke dat het om malaria gaat. We hebben geen directe reden om aan te nemen dat het om ebola gaat, omdat de persoon in kwestie niet in ebola-gebied is geweest en niet in aanraking is gekomen met mensen uit dat gebied. Dus de kans is erg klein”, wist een RIVM-woordvoerder rond middernacht te melden aan De Telegraaf.

Uiteindelijk bleek het niet om Ebola te gaan, liet de Veiligheidsregio even later weten.

Vaker (loos) alarm

Ebola is een ernstige infectieziekte die vooralsnog alleen in Afrika voorkomt. De ziekte kan worden overgedragen via bloed, ontlasting, urine, sperma, braaksel en zweet. Een week nadat mensen de ziekte oplopen, worden ze ziek. „Eenmaal besmet is er een grote kans op overlijden”, meldt het RIVM erover.

De laatste jaren zijn zeker 70 mensen in Nederland opgenomen met een verdenking van ebola. Uit bloedtesten kan binnen 24 tot 48 uur blijken of de zorgen terecht waren. Vooralsnog bleken voor zover bekend alle voorgaande verdenkingen loos alarm.

Mocht er daadwerkelijk sprake zijn van ebola, dan zal de patiënt vermoedelijk worden overgeplaatst naar het Leids Universiteit Medisch Centrum. Dat is net als het UMC in Groningen gespecialiseerd in ebola-gevallen, waarvan de behandeling uiterst intensief en complex zou zijn.