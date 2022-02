Veiligheidsberaad waarschuwt nachthoreca: we gaan wel handhaven

Premium Columns

Ook rol voor Kuipers in drugsproblematiek

De vondst van een ‘onderwereldgevangenis’ en martelcontainers in Wouwse Plantage was wereldnieuws. ‘Fucking hell’, schreeuwde een verbouwereerde agent van een arrestatieteam toen hij in de zomer van 2020 een deur openbrak en op een stapel politie-uniformen stuitte. Collega’s vonden in een naastgeleg...