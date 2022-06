Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse - Rusland en China trekken steeds meer naar elkaar toe Behoedzame vriend Xi heeft cadeautje voor Poetin

Door Cindy Huijgen

Peking - Zijn zelfbenoemde ’vriend’ Xi Jinping heeft donderdag een cadeautje voor Vladimir Poetin. Peking is gastheer van een online meeting van wereldleiders die allen er vanaf hebben gezien hem openlijk te veroordelen vanwege de Russische invasie in Oekraïne. Het zal de Russische president spijten dat de ontmoeting slechts online is want een foto van de Russische president met zijn collega’s uit Brazilië, India, China en Zuid-Afrika zou een slag in het gezicht zijn van het westerse kamp. Maar zo is de boodschap ook wel duidelijk: in dit gezelschap is Poetin geen paria.