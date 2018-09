OM in beroep tegen vonnis overval Gees

Het slachtoffer (69) verhuurde in het dorp Gees bungalows aan Poolse arbeiders. Ⓒ Persbureau Meter

GRONINGEN - Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen het vonnis dat de rechtbank heeft uitgesproken in de zaak van de dodelijke woningoverval in Gees (Drenthe). De rechtbank in Assen veroordeelde vorige week twee verdachten tot twaalf jaar celstraf en een derde persoon tot zes jaar gevangenisstraf. Het OM had tegen de drie mannen gevangenisstraffen van dertien tot vijftien jaar geëist.