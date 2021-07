LIVE | Hulpdiensten hebben last van fakenieuws door ’waterwappies’

Nederland ontsnapt aan nóg erger

Venlo wacht gespannen af of de dijken het houden: ’Niemand weet of het voldoende is’

Bizarre beelden: doden en vermisten na aardverschuiving in Noordrijn-Westfalen

15.29 - Duitse politie wil af van particuliere drones boven rampgebied

De politie in het Duitse Euskirchen (Noordrijn-Westfalen) heeft mensen zaterdag gevraagd hun drones niet boven het rampgebied te laten vliegen. Ze hinderen daarmee de drones die worden gebruikt door de hulpdiensten. Het korps roept mensen via Twitter op helemaal weg te blijven uit het overstroomde gebied.

De politie in de aangrenzende deelstaat Rijnland-Palts kwam vrijdag ook al met een vergelijkbare oproep aan ramptoeristen om weg te blijven. Fotograferende toeschouwers geven gedupeerde inwoners van het rampgebied het gevoel dat ze in een „dierentuin” zitten, zei een politiewoordvoerder uit Koblenz tegen de Duitse pers. Ook speelt mee dat ramptoeristen de wegen kunnen blokkeren waarvan ook de hulpdiensten gebruik maken.

15.18 - Opbrengst Giro 777 naar 2 miljoen euro gestegen

De tussenstand op Giro 777 is in de loop van de zaterdag snel opgelopen van 1 naar 2 miljoen euro. Het geld is bestemd voor de door de overstromingen getroffen gebieden in Limburg. Zaterdagmorgen om 10.00 uur stond de teller nog op 1 miljoen euro. Een woordvoerder van organisator Nationaal Rampenfonds zegt aangenaam verrast te zijn door de snelle stijging van het ingezamelde bedrag.

Het inzamelingsnummer is vrijdag opengesteld. Particulieren, bedrijven en instellingen hebben massaal gedoneerd. Door de enorme belangstelling was afgelopen nacht de website van giro777.nl even uit de lucht. De actie gaat de komende dagen door.

15.16 - Winkeliers Valkenburg hebben last van stelende ramptoeristen

Winkeliers uit het door wateroverlast geteisterde Valkenburg klagen zaterdag over stelende ramptoeristen. De gemeente Valkenburg heeft daarom volgens calamiteitenzender L1 acht boa’s ingezet die patrouilleren door de winkelstraten.

De anders zo gezellige en bruisende straten in het stadscentrum bieden zaterdag een troosteloze aanblik. De neringdoenden zijn hun eerder deze week overstroomde winkels leeg aan het halen om de schade te kunnen herstellen en om schoon te maken. Daarbij worden veel spullen tijdelijk buiten gezet. Volgens enkele winkeliers drukken wandelende ramptoeristen vervolgens spullen die buiten staan achterover, bleek uit een reportage van calamiteitenzender L1 zaterdagmiddag.

De winkeliers roepen mensen op niet naar Valkenburg te komen, tenzij ze willen komen helpen met opruimen en schoonmaken.

Onder de vele vrijwilligers die in Valkenburg de helpende hand toesteken doen ook geruchten de ronde over diefstallen en inbraken. Zo zouden er op grote schaal fietsen zijn gestolen van vrijwilligers die bezig zijn met het opruimen van de rommel. Ook zou er een schoenenwinkel zijn geplunderd. Een woordvoerster van de politie kon deze berichten zaterdagmiddag niet bevestigen.

14.24 - Waterpeil Maas in Zuid-Limburg gezakt

Het waterpeil van de Maas, de Geul en de Gulp in Zuid-Limburg zakt zaterdag. De waterafvoer van de Maas bij Sint Pieter in Maastricht is zaterdagmiddag minder dan 2000 kuub per seconde. Ter vergelijking: vrijdagochtend bereikte de Maas met 3300 kuub de hoogste stand. Naar verwachting bedraagt de waterafvoer om 16.00 uur 1750 kuub per seconde.

Sinds 06.00 uur zaterdagochtend konden de meeste mensen die geëvacueerd waren in de regio Zuid-Limburg, terug naar hun woningen. „Dat betekent echter niet dat er geen overlast meer is in de getroffen gebieden”, aldus de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. „Kelders, maar ook andere delen van woningen, straten en weilanden staan in veel gevallen nog onder water. Een aantal inwoners kan helaas nog niet terug naar zijn woning omdat er nog te veel water in staat of omdat straten nog niet toegankelijk zijn.”

Wie de woning tijdelijk heeft moeten verlaten, kan bij terugkeer het beste controleren of er mogelijk problemen zijn met gas en elektriciteit, aldus de veiligheidsregio.

13.49 - Rijkswaterstaat helpt pleziervaart in nood op rivieren

Rijkswaterstaat heeft zaterdag pleziervaarders geholpen die in moeilijkheden kwamen door het hoge water. Het gaat onder meer om pleziervaartuigen die vast kwamen te zitten op ondergelopen kribben, meldt een woordvoerder. Sinds vrijdagmiddag is het de pleziervaart verboden om de rivieren in het Oost-Nederland op te gaan, maar met het mooie weer houden niet alle schippers zich daaraan.

Door het hoge water drijven er veel obstakels in het water, betonning is niet meer te zien of is weggehaald en de stroming is extra sterk. Ondiep water is niet goed zichtbaar omdat strandjes, uiterwaarden en kribben zijn ondergelopen.

Handhavers leiden recreanten naar een veilige aanlegplaats en kunnen ook boetes uitdelen. Jachthavens is gevraagd plezierschippers op te roepen niet te gaan varen.

13.40 - NPO Radio 2 draait 777 liedjes voor Limburg

NPO Radio 2 draait vanaf zaterdagmiddag 16.00 uur 777 liedjes om aandacht te vragen voor de watersnood in Limburg. De dj’s willen de Limburgers die getroffen zijn door de overstromingen daarmee steunen.

Luisteraars kunnen verzoeknummers aanvragen. Het aantal liedjes verwijst naar Giro 777, het inzamelingsnummer dat vrijdag is opengesteld door het Nationaal Rampenfonds. Zaterdagochtend was er rond 11.00 uur al 1,3 miljoen euro binnengekomen op de bankrekening. Het ingezamelde geld is bedoeld voor gebieden in Limburg die getroffen zijn door overstromingen.

13.25 - Burgemeester Venlo: grens bestaat niet meer, we leven in Europa

De regio Noord- en Midden-Limburg ligt niet meer aan de grens met Duitsland, maar midden in Europa. Dat zei voorzitter Antoin Scholten van de Veiligheidsregio Limburg-Noord naar aanleiding van de „hartverwarmende en spontane hulp” vanuit de Duitse buurgemeenten bij het bestrijden van de wateroverlast in Limburg.

„We hebben geen beroep op ze gedaan”, zei Scholten, die burgemeester is van Venlo. „Dat durfden we niet wegens de situatie in Duitsland.” In Duitsland zijn inmiddels meer dan honderd mensen om het leven gekomen door de hevige regenbuien en de daarop volgende wateroverlast en aardverschuivingen.

„Mensen denken dat we tegen de grens aangeplakt zitten. Op kaarten zie je een dikke lijn tussen Nederland en Duitsland. Je ziet nu dat we echt in Europa wonen en hulp wordt aangeboden en geaccepteerd.”

Zo hielp de brandweer uit het Duitse Brüggen mee met het opwerpen van een nooddijk in Beesel. De Duitse gemeenten Straelen en Nettetal boden ook hulp aan, met de levering van pompen, materieel en manschappen. Ook boden de Duitsers aan evacués tijdelijk te huisvesten.

12.58 - Geen hoogwaterpiek, maar hoogwaterplateau in Limburg

In Limburg is geen sprake van een hoogwaterpiek die vervolgens weer afzwakt. Zo’n piek blijft zeker een dag op hetzelfde niveau, zo niet langer. Daarom spreken de Noord-Limburgse veiligheidsregio en het Waterschap Limburg voortaan van een langgerekt hoogwaterplateau. Dat zei voorzitter Antoin Scholten van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zaterdag.

„Het water gedraagt zich erg grillig”, zei Scholten. Volgens hem bestaat bij veel mensen het beeld dat het na de piek allemaal weer beter gaat. Maar dat hoogwater blijft er langere tijd staan.

Als gevolg van het lang aanhouden van de hoogwatergolf raken de dijken verzadigd, en dat baart het waterschap en de veiligheidsregio zorgen. Achter de verzadigde dijken kan kwelwater opborrelen. Het schap zet op die plaatsen pompen in. Bovendien is er nu een snel interventieteam van defensie dat ingezet kan worden voor kwetsbare kades en dijken.

Eén dijk dreigt het inmiddels te begeven. Het gaat om een dijk die het bedrijventerrein aan de Willem Alexanderhaven in Roermond tegen hoogwater moet beschermen. Er komt kwelwater onderdoor. Het terrein is zaterdag volledig ontruimd, nadat dat vrijdag al voor een deel ervan was gebeurd. „We durven niet te garanderen dat de dijk het houdt”, zei een medewerker van de veiligheidsregio zaterdag.

Niet uitgesloten wordt dat er water binnenstroomt in het naburige Outlet Centrum in Roermond. De hoge woontoren bij het Outlet Centrum, Manhattan, wordt weliswaar omringd door water, maar „van enige instabiliteit van dit gebouw is geen sprake”, aldus de medewerker van de veiligheidsregio. Hij reageerde daarmee op fakenieuws dat de ronde doet, als zou de constructie van de Manhattanflat door het hoogwater ondermijnd zijn.

De verzadiging van de dijken geldt voor het hele gebied van zuid tot noord, aldus het waterschap. Tot nog toe levert dat geen grote problemen op, behalve bij de Willem Alexanderhaven in Roermond.

12.48 - Hulpdiensten hebben last van fakenieuws door ’waterwappies’

De hulpdiensten hebben last van fakenieuws dat verspreid wordt rondom de gevolgen van het hoogwater. Zo doen er op sociale media verhalen de ronde dat de woontoren Manhattan vlakbij het Outlet Centrum in Roermond ondermijnd zou zijn door het hoge water. „Er is niks mis met de constructie van die flat”, benadrukt voorzitter Antoin Scholten van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zaterdagmiddag.

Scholten spreekt van „waterwappies” die de hulpverleners in de wielen rijden met het verspreiden van onzin. Hij waarschuwt mensen zich verre te houden van dit soort desinformatie en alles te verifiëren bij de officiële instanties zoals waterschap, gemeenten en veiligheidsregio’s. Nepnieuws schaadt het in de hand houden van de crisis, aldus Scholten.

12.30 - Merkel gaat zondag naar rampgebied in Rijnland-Palts

De Duitse bondskanselier Angela Merkel brengt zondag een bezoek aan het rampgebied in Rijnland-Palts. Ze gaat volgens de krant Bild op de dag na haar 67e verjaardag naar de zwaar getroffen plaats Schuld. De bondskanselier wordt dan vergezeld door premier Malu Dreyer van de westelijke deelstaat.

Het hoge water verwoestte in Schuld meerdere woningen. Merkel laat zich zondag bijpraten over de omvang van de schade. Ze had eerder deze week tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten al geschokt gereageerd op het drama in haar thuisland, waar het dodental inmiddels de 130 voorbij is.

12.23 - Vrijwilligers boenen, schrobben en poetsen in Valkenburgse kerk

Tientallen vrijwilligers zijn zaterdag aan het schrobben, poetsen en boenen in de parochiekerk in het centrum van Valkenburg. De kerk stond de afgelopen dagen onder water, en dat water heeft veel smurrie en modder achtergelaten.

„Alles wat onder de 1,20 meter stond heeft waterschade opgelopen”, aldus een van de vrijwilligers op rampenzender L1. Volgens haar is een Sint Nicolaasbeeld verloren gegaan. De liturgische gewaden, kelken en dergelijke zijn droog gebleven.

De doorweekte kerkbanken zijn naar buiten gedragen, waar ze worden droog- en schoongemaakt. Ze moeten allemaal voor het invallen van de duisternis weer schoon terug de kerk in. „Iedereen helpt elkaar, er is een enorme saamhorigheid”, aldus een van de vrijwilligers.

12.23 - Minister Van Nieuwenhuizen brengt bezoek aan Limburg

Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) brengt zaterdag een bezoek aan het door overstromingen getroffen Limburg. Ze krijgt een rondleiding in een natuurgebied boven Venlo, waar water naartoe kan stromen om de stand in de Maas te laten zakken.

Naarmate het waterpeil in de Maas stijgt, stroomt er steeds meer water Maaspark Ooijen-Wanssum in. Op die manier kan het waterpeil in de rivier tot 35 centimeter dalen. Het natuurgebied ligt een half uur van Venlo, een van de steden die de afgelopen dagen zwaar werd getroffen door het extreme weer. Veel mensen werden uit de Noord-Limburgse stad geëvacueerd.

12.12 - Polen biedt Duitsland en België hulp aan na overstromingen

Polen biedt Duitsland en België hulp aan na de overstromingen van de afgelopen dagen. Beide landen zijn zwaar getroffen.

„Ik heb de Duitse bondskanselier Angela Merkel hulp aangeboden. Ze heeft mij heel erg bedankt”, aldus de Poolse premier Mateusz Morawiecki tegen Radio Olsztyn. Ook vertelde hij België een soortgelijk aanbod te hebben gedaan.

De Poolse president Andrzej Duda liet vrijdag aan zijn Duitse ambtsgenoot Frank-Walter Steinmeier weten mee te leven met de families van de slachtoffers en met de mensen met beschadigde woningen.

12.22 - Gelderse dorpen Alem en Bern langs Maas blijven toch bereikbaar

De Gelderse dorpen Alem en Bern bij Zaltbommel blijven ondanks de hoogwaterpiek in de Maas toch via de weg bereikbaar. Vrijdag dacht waterschap Rivierenland nog dat de dorpen omspoeld zouden worden door het Maaswater, maar de verwachting over de stand van hoogwater is iets naar beneden bijgesteld. Ook de Kromme Nolkering bij Wijk en Aalburg blijft voorlopig open. De kering is na het hoogwater in 1995 gebouwd en nog nooit gesloten.

De Gelderse waterschappen verwachten geen bijzondere problemen door het hoogwater in de grote rivieren Rijn, Waal, Lek en IJssel. De uiterwaarden en waterbergingsgebieden stromen vol, maar daar zijn ze voor bedoeld, aldus waterschap Rijn en IJssel. Veerponten gaan uit de vaart omdat ze niet kunnen aanleggen. Rivierkades in onder meer Arnhem en Nijmegen overstromen. Campings aan het water moeten zaterdag echt ontruimd worden, waarschuwt waterschap Rivierenland, dat nog steeds caravans in de uiterwaarden ziet staan. Ook vee moet op het droge worden gebracht.

Rijkswaterstaat verwacht dat de Rijn bij Lobith zondag de hoogste stand bereikt van 14,25 meter boven NAP. De nevengeul langs de Waal bij Nijmegen gaat bij die stand meestromen. Het hoogwater houdt een paar dagen aan en verdwijnt waarschijnlijk pas eind volgende week weer uit de uiterwaarden.

De rivierdijken kunnen dergelijke waterstanden aan. De dijken zijn sinds het hoogwater van 1995 berekend op een hoogwaterstand van meer dan 16 meter boven NAP bij Lobith. In de zomer, als hoogwater eigenlijk nooit voorkomt, werken de waterschappen aan de dijken. Op die plekken zijn de dijken minder sterk en worden zaterdag en zondag extra maatregelen genomen.

11.47 - Hoogwaterpiek verlaat Limburg maandagmorgen

De hoogwatergolf in de Maas verlaat Limburg maandagmorgen, verwacht Rijkswaterstaat. De piek bereikt Belfeld en Venlo zaterdagmiddag en zondagochtend de gemeente Mook en Middelaar, op de grens van Limburg en Gelderland. De gemeente Mook en Middelaar heeft een noodverordening ingesteld en dreigt met boetes voor mensen die in gebieden komen waar ze niets te zoeken hebben.

De waterstand in de Maas bij Sint Pieter bij Maastricht is sinds donderdagavond dalend. Donderdagavond bereikte de rivier de hoogste stand met een afvoer van 3260 kubieke meter per seconde. Dat was de hoogste stand die de rivier ooit heeft bereikt sinds in 1911 met metingen is begonnen. Alleen in 1926 en 1993 kwam de afvoer ook net voorbij de 3000 kubieke meter per seconde. Zondag zal de afvoer bij Sint Pieter al gedaald zijn tot onder de 1500 kubieke meter per seconde volgens Rijkswaterstaat.

Het Watermanagementcentrum van Rijkswaterstaat denkt dat het de komende week droog blijft in Limburg. Volgend weekend kan het weer gaan regenen, maar pas vanaf 27 juli worden grotere hoeveelheden regen voorzien en valt er 30 tot 50 millimeter water. Dat levert naar verwachting geen nieuwe problemen op, want ook de afvoer van regenwater uit België en Frankrijk is aan het dalen.

Rijkswaterstaat heeft de stuw bij het Brabantse Lith zaterdag laten zakken om het Maaswater de ruimte te geven. De keersluis bij Heumen in Gelderland is gesloten en de sluis bij Weurt bij Nijmegen is gestremd. Deze sluis vormt de toegang van de Maas naar de Waal, waar het vanaf dit weekeinde ook hoogwater is.

10.59 - Dodental door noodweer in westen Europa boven de 150

Het dodental door het verwoestende noodweer in het westen van Europa is de 150 voorbij. Er kwamen in Duitsland zeker 90 mensen om het leven in deelstaat Rijnland-Palts en 43 in het aangrenzende Noordrijn-Westfalen, dat grenst aan Nederland. In België hebben de autoriteiten melding gemaakt van de dood van 20 slachtoffers.

In de buurlanden zijn door overstromingen en zware neerslag veel bewoonde gebieden onder water gelopen en huizen weggevaagd. Op sommige plaatsen viel de stroom uit, lag telefonie plat en waren wegen en spoorwegen onbegaanbaar. Het reddingswerk is ook zaterdag nog in volle gang. De Duitse regionale omroep WDR bericht dat alleen in Noordrijn-Westfalen al zo’n 19.000 reddingswerkers bezig zijn.

Bondskanselier Angela Merkel keerde vrijdag terug uit de Verenigde Staten en is nog niet naar het rampgebied gegaan. Haar woordvoerder benadrukte vrijdag dat Merkel wel in nauw contact staat met regionale leiders. De regeringsleider zou op korte termijn alsnog naar het getroffen gebied willen gaan.

In Duitsland is vooral het district Ahrweiler in Rijnland-Palts zwaar getroffen. Daar vielen zeker 90 doden en honderden mensen worden nog vermist. Het einde van de watersnood is nog niet in zicht. Bij de Duitse stad Wassenberg, zo’n vijftien kilometer ten zuidoosten van Roermond, moesten ongeveer 700 inwoners worden geëvacueerd na een damdoorbraak.

De conservatieve minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer zei alvast dat Duitsland zich in de toekomst beter moet voorbereiden op dergelijke calamiteiten. Hij concludeerde dat „dit extreme weer een gevolg is van klimaatverandering.”

Het Duitse blad Der Spiegel voorspelt dat de ramp een belangrijk thema kan worden bij de landelijke verkiezingen in september. „Misschien krijgen kandidaten aan het eind van de campagnes de vraag: waar waren jullie op donderdag 15 juli? Wat hebben jullie toen gedaan en toen nagelaten?”, schrijven redacteuren in een commentaar. „Misschien begon de echte campagne deze donderdag.”

In België is lokaal discussie ontstaan over het optreden van de autoriteiten. In Pepinster, waar een twintigtal huizen is ingestort, ligt de burgemeester volgens VTM Nieuws onder vuur omdat hij geen verplichte evacuaties liet uitvoeren. Hij zegt zelf dat de omvang van de ramp niet te voorzien was. „We weten dat er een risico was op overstromingen, maar zoiets als nu, is nooit eerder gebeurd.”

10.51 - Religieuzen leven mee met slachtoffers watersnood

De Nederlandse religieuzen leven in gebed en gedachten mee met de slachtoffers van de watersnood. In een verklaring spreekt de Konferentie Nederlandse Religieuzen van medeleven in „deze onzekere dagen.”

Abt Bernardus Peeters, voorzitter van de Konferentie Nederlandse Religieuzen: „Ik besef dat deze betrokkenheid slechts in beperkte mate kan bijdragen aan het leed dat veel direct betrokkenen nu ervaren. Toch hoop ik dat deze solidariteit gevoeld wordt en bijdraagt aan een snel herstel van het veilige dagelijkse leven voor allen die nu verlies en schade hebben geleden of onrust en onzekerheid beleven.”

Peeters benadrukt dat de steun „zeker ook” geldt voor allen die in de buurlanden België en Duitsland zijn gestorven, gemis moeten ervaren of veel hebben verloren.

10.43 - Haastige evacuaties in Limburgse deel dorpen Haelen en Horn

Inwoners van delen van de Midden-Limburgse dorpen Haelen en Horn (gemeente Leudal) moeten per direct hun woningen verlaten. Het gaat om bewoners van de Broekweg in Haelen en de Kemp in Horn, meldt de gemeente Leudal zaterdagochtend.

Uiterlijk om 13.00 uur moet iedereen er weg zijn. De evacuaties hebben te maken met het hoge water in de Maas. De gemeente vreest voor overstromingen.

10.53 - Hoogwaterpiek heeft Venlo en Roermond bereikt

De hoogwaterpiek heeft Venlo en Roermond bereikt. Dat meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio Limburg-Noord aan calamiteitenzender L1.

Naar verwachting gaat het waterpeil in Venlo het hoogst zijn om 19.00 uur. De piek in beide steden gaat volgens de veiligheidsregio waarschijnlijk twee dagen aanhouden.

10.32 - Roermond dreigt met boetes voor ramptoeristen

De gemeente Roermond dreigt met boetes als kijklustigen rampgebieden blijven opzoeken. Herhaalde oproepen van de gemeente en de veiligheidsregio aan mensen om weg te blijven uit gebieden waar ze niks te zoeken hebben, maken weinig indruk. Nu dreigt de gemeente met het uitschrijven van boetes.

Hoewel een noodverordening van kracht die is bedoeld om ramptoerisme tegen te gaan, was er op de Maasboulevard in de voorstad in Roermond vrijdag de hele dag een grote drukte. Tot ’s avonds laat waren daar talloze flanerende mensen die met auto’s en elektrische fietsen naar de kademuur waren gekomen om met talloze mobieltjes de jachthaven en zichzelf op de gevoelige plaat te zetten. Buurtbewoners ergeren zich groen en geel aan deze „aapjeskijkers”, zoals ze worden genoemd.

Ondanks klachten bij de gemeente werd daar tot nog toe niet tegen opgetreden. Maar zaterdagochtend waarschuwt de gemeente voor boetes. Ook de gemeente ziet dat veel ramptoeristen de kwetsbare gebieden bezoeken, aldus een melding op facebook van de gemeente Roermond. „We verzoeken iedereen nogmaals met klem dit niet te doen en alle hulpdiensten de ruimte te geven hun werk te doen”, aldus de gemeente. „Er gelden noodverordeningen in meerdere gebieden. Mochten mensen zich hier niet aan houden, kunnen er boetes uitgedeeld worden.”

10.34 - Teller Giro 777 voor Limburg overschrijdt 1 miljoen euro

Op Giro 777 is zaterdagochtend al 1 miljoen euro binnen voor de door de overstromingen getroffen gebieden in Limburg.

Het inzamelingsnummer is vrijdag opengesteld door het Nationaal Rampenfonds. Particulieren, bedrijven en instellingen hebben massaal gedoneerd. Door de enorme belangstelling was afgelopen nacht de website giro777.nl even uit de lucht. De actie gaat de komende dagen nog „in volle vaart” door.

10.03 - Straten bij zwakke dijk in Meerssen moeilijk begaanbaar

De straten in de buurt van de dijk bij Meerssen waar vrijdag een gat viel, staan op veel plaatsen nog steeds onder water. Weliswaar mochten de vrijdagmiddag inderhaast geëvacueerde inwoners van vier dorpjes rond het gat weer terug naar huis, maar het is nog steeds gevaarlijk om de straat op te gaan. Daarvoor waarschuwt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Hoewel het acute gevaar van een dijkdoorbraak voor de inwoners van Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle geweken is, blijft veel overlast bestaan. Veel weilanden en met name straten staan nog onder water. De veiligheidsregio doet een oproep aan de bewoners om niet, of alleen als nodig de straat op te gaan.

Het troebele water ontneemt het zicht waar je precies loopt of rijdt. Losliggende putduksels en andere niet zichtbare objecten kunnen tot ongelukken leiden, aldus de veiligheidsregio. De waarschuwing geldt vooral voor de omgeving Westbroek.

Ook kelders staan nog onder water, evenals mogelijk andere delen van de woningen. Inwoners die hulp nodig hebben kunnen de gemeente bellen. Die kijkt dan of brandweer of leger de helpende hand kunnen bieden.

Hoewel in principe iedereen weer naar huis mag, is dit niet voor iedereen weggelegd. Een onbekend aantal woningen heeft te veel wateroverlast. Deze mensen worden opgevangen in De Stip in Meerssen.

09.54 - Schade aan spoornet Wallonië loopt in de tientallen miljoenen

De watersnood in België heeft ook een ravage aangericht op het spoor. Omroep VRT bericht dat de schade aan het spoornet in Wallonië in de tientallen miljoenen euro’s loopt. Ongeveer de helft van het Waalse spoorwegnet ligt momenteel nog plat.

Er zijn rond de honderd gevallen van schade gemeld aan de sporen tussen Libramont-Betrix, Namen-Ottignies en Luik. Brancheorganisatie UASW heeft een speciale taskforce opgericht om voldoende personeel te vinden om de herstelwerkzaamheden uit te voeren. Er moeten volgens Belgische media honderden mensen worden ingezet, maar veel aannemers van spoorwegwerken zijn al gedeeltelijk met bouwvakvakantie.

Het noodweer heeft in België niet alleen enorme materiële schade aangericht. Er zijn volgens de autoriteiten ook zeker 20 mensen om het leven gekomen.

09.26 - Alle hens aan dek in Midden- en Noord-Limburg

Het is alle hens aan dek in Midden- en Noord-Limburg bij het bestrijden van de wateroverlast. Dat zei een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zaterdagochtend. Hij zei blij te zijn met de vele burgerinitiatieven die her en der ontstaan om de helpende hand te bieden.

„Particuliere initiatieven moedigen we heel erg aan”, zei hij voor calamiteitenzender L1. „Alle waardering daarvoor. Help een ander waar het kan. Iedereen moet aan de bak. We zullen de klus met elkaar moeten klaren. Als hulpdiensten kunnen we het niet alleen.” Hij deed nogmaals een dringende oproep aan mensen, om niet te gaan kijken op rampplekken.

De woordvoerder zei dat de hoogwaterpiek in Roermond en Venlo is aangekomen. Die piek gaat volgens hem twee dagen aanhouden.

In Roermond en omgeving zijn veel wegen ondergelopen. De Maastrichterweg tussen Roermond en Linne liep onder. De afslag Linne van de A73 die aansluit op de Maastrichterweg is dicht.

Mensen in het Roermondse stadsdeel Herten klagen dat ze niet meer te voet of met de fiets naar het stadscentrum kunnen wegens ondergelopen wegen.

09.13 - Dijk in Arcen versterkt met zandzakken

Zo’n 300 mensen uit Arcen en de naburige Duitse dorpen hebben vrijdagavond laat zandzakken neergelegd op de dijk aan de Maas bij Arcen, ten noorden van Venlo. Ze deden dat op verzoek van het waterschap.

Vanuit de Duitse dorpen kregen de vrijwilligers ondersteuning met onder meer tractoren en vrachtwagens, zei een van de vrijwilligers zaterdagochtend op calamiteitenzender L1.

Als het waterschap erom vraagt, worden er weer zandzakken gelegd.

Met name veel jongeren uit Arcen en omgeving deden aan het schepwerk mee. De werkzaamheden liepen vooruit op de verwachte piek van het hoogwater van de Maas, die zaterdagochtend Venlo bereikte.

08.15 - Belgische premier en voorzitter EU-commissie naar getroffen regio

De Belgische premier Alexander De Croo bezoekt zaterdag meerdere gebieden die zijn getroffen door hoog water. Hij gaat met voorzitter Ursula von der Leyen van de in Brussel gevestigde Europese Commissie naar de plaatsen Rochefort en Pepinster, bericht omroep VRT.

De Belgische premier krijgt in Rochefort en Pepinster ook gezelschap van de Waalse minister-president Elio Di Rupo. Die bezoeken vinden ’s ochtends en aan het begin van de middag plaats. De Croo gaat later op de dag naar Eupen en Maaseik. In die laatste plaats wordt dan ook de Vlaamse premier Jan Jambon verwacht.

De Croo gaat praten met inwoners, hulpverleners en ook de lokale autoriteiten. Die liggen soms onder vuur. In Pepinster, waar een twintigtal huizen is ingestort, kreeg de burgemeester volgens VTM Nieuws het verwijt dat hij geen verplichte evacuaties liet uitvoeren. Hij zegt zelf dat de omvang van de ramp niet te voorzien was. „We weten dat er een risico was op overstromingen, maar zoiets als nu, is nooit eerder gebeurd.”

07.52 - Al ruim 780.000 euro op Giro 777 binnen voor Limburg

Op de eerste actiedag van Giro 777 van het Nationaal Rampenfonds hebben particulieren, bedrijven en instellingen massaal gereageerd op de oproep tot steun aan de door de overstromingsramp getroffen gebieden in Zuid-Limburg. Binnen één etmaal is ruim 780.000 euro gedoneerd aan het Nationaal Rampenfonds.

Meer dan 20.000 individuele donateurs kwamen al over de brug. Door de enorme belangstelling was afgelopen nacht zelfs de website giro777.nl even uit de lucht. De actie gaat de komende dagen nog „in volle vaart” door.

De landelijke actie Giro 777 is opgezet door het Nationaal Rampenfonds. Dit wil helpen ná een ramp, dus in dit geval als het water weer gezakt is en alle bewoners weer terug kunnen naar huis. Verzekeraars zullen een deel van de schade dekken en de overheid heeft gezegd ook een belangrijke rol te willen spelen, meldt het fonds. „Maar er blijven ook noden over die schrijnend zijn en niet uit andere bronnen gedekt worden.”

Voorzitter Clémence Ross-van Dorp van het Nationaal Rampenfonds: „We zijn overweldigd door de enorme steun die er leeft en de bereidheid van Nederlanders om bij te dragen aan de nood in de getroffen gebieden in Limburg.” Zaterdag besteedt onder meer Radio 2 veel aandacht aan Giro 777.

Rekeningnummer 777 leidt automatisch door naar NL28 INGB 0000 000 777.

07.41 - Dodental in Duits rampgebied Ahrweiler fors gestegen

Het dodental door de watersnood in het westen van Duitsland is opnieuw fors gestegen. Duitse media berichten zaterdagochtend dat alleen al in het district Ahrweiler (Rijnland-Palts) 90 mensen om het leven zijn gekomen. De autoriteiten hadden daar vrijdagochtend nog gesproken over ruim 60 doden door het noodweer.

In Ahrweiler bevindt zich onder meer de zwaar getroffen plaats Schuld, waar huizen zijn verwoest door het hoge water. Er raakten volgens de autoriteiten ook zeker 618 mensen gewond. Ook in andere gebieden vielen slachtoffers. Het totale dodental in deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts ligt volgens regionale omroep WDR al boven de 130.

06.48 - Evacués Meerssen kunnen terug naar huis

De bewoners die hun huis vrijdagmiddag moesten verlaten in het gebied bij Meerssen vanwege een gat in de dijk van het Julianakanaal, kunnen weer terug naar huis, laat de Veiligheidsregio Zuid-Limburg zaterdagochtend weten.

Onder meer mensen uit de plaatsen Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle (beneden) moesten de nacht van vrijdag op zaterdag elders doorbrengen vanwege het gat.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio zei daar aan het begin van de nacht over dat de dijk is versterkt en gestut, maar dat het gevaar nog niet geweken was. Dat is volgens de veiligheidsregio nu wel het geval, blijkt uit inspecties.

05.38 - Ramptoeristen blijven naar overstroomde gebieden komen

Veiligheidsregio Limburg-Noord doet met klem een beroep op nieuwsgierige mensen om weg te blijven uit overstroomde gebieden. Een oproep die de veiligheidsregio vrijdag ook al deed.

„We zien dat ramptoeristen echt de behoefte hebben om te komen kijken. Maar blijf echt thuis. Blijf uit de buurt van het rampgebied”, zegt een woordvoerster van de veiligheidsregio op calamiteitenzender L1. Ze benadrukt dat de hulpdiensten de ruimte nodig hebben om hun werk te kunnen doen en ook de kans bestaat dat ramptoeristen zichzelf in gevaar brengen.

Ook op Twitter heeft de veiligheidsregio een bericht geplaatst met dezelfde boodschap: „We zien veel mensen die bij de rampgebieden komen kijken. We verzoeken iedereen nogmaals met klem dit niet te doen en alle hulpdiensten de ruimte te geven hun werk te doen. Er gelden noodverordeningen in meerdere gebieden.”

Tekst loopt verder onder de tweet.

Gouverneur Johan Remkes en de voorzitters Hans Verheijen en Antoin Scholten van respectievelijk Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Limburg-Noord riepen vrijdag in een open brief ramptoeristen op weg te blijven uit de overstroomde gebieden in de provincie.

03.30 - Brand in kasteel in centrum van Valkenburg

In het door hoogwater zwaar getroffen Valkenburg heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag brand gewoed in kasteel Den Halder. Dat kasteel ligt aan de Kerkstraat, vlak naast de Kleine Geul die deze week door de hevige regenval buiten haar oevers trad. Volgens de veiligheidsregio is de brand waarschijnlijk veroorzaakt door kortsluiting. De brandweer had het vuur snel onder controle.

01.15 - Evacuatie patiënten ziekenhuis VieCuri in Venlo afgerond

Alle patiënten van het ziekenhuis VieCuri in Venlo zijn veilig overgebracht naar andere ziekenhuizen. Het ziekenhuis is ontruimd omdat het vlak naast de Maas ligt, die daar de hoogste stand nog moet bereiken. Naar verwachting wordt de piek om 05.00 uur zaterdagochtend bereikt en duurt die tot zondag 19.00 uur.

„We zijn heel dankbaar voor de hulp van iedereen die ons vandaag heeft geholpen en voor het warme welkom dat al onze patiënten hebben gekregen”, meldde het ziekenhuis vrijdagavond even voor middernacht.

In totaal zijn 200 patiënten naar omliggende ziekenhuizen gebracht, onder wie veertig kwetsbare patiënten. De evacuatie gebeurde volgens voorzitter IJsbrand Schouten van de raad van bestuur van VieCuri uit voorzorg om elk risico voor te zijn. Defensie hielp in het ziekenhuis met het evacueren van patiënten en de bescherming tegen hoogwater. Het ziekenhuis blijft zeker tot en met maandag gesloten.

01.01 - Evacuatie in Duitse Wassenberg door damdoorbraak

Bij de Duitse stad Wassenberg, zo’n vijftien kilometer ten zuidoosten van Roermond, is vrijdagavond een dam doorgebroken en worden ongeveer 700 inwoners geëvacueerd, meldt omroep WDR.

Burgemeester Marcel Maurer stelt tegenover WDR dat de dam is doorgebroken doordat de stuwen in de Roer aan de Nederlandse kant gesloten zijn. Volgens de omroep neemt de burgemeester nu contact op met de Nederlandse autoriteiten om de sluizen weer open te zetten.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zegt nog niet te weten wat de damdoorbraak voor de situatie in de Roer in Limburg betekent.

Het blog van gisteren kun je hieronder teruglezen.