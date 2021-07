LIVE | Ramptoeristen blijven naar overstroomde gebieden komen

Nederland ontsnapt aan nóg erger

Venlo wacht gespannen af of de dijken het houden: ’Niemand weet of het voldoende is’

Bizarre beelden: doden en vermisten na aardverschuiving in Noordrijn-Westfalen

07.52 - Al ruim 780.000 euro op Giro 777 binnen voor Limburg

Op de eerste actiedag van Giro 777 van het Nationaal Rampenfonds hebben particulieren, bedrijven en instellingen massaal gereageerd op de oproep tot steun aan de door de overstromingsramp getroffen gebieden in Zuid-Limburg. Binnen één etmaal is ruim 780.000 euro gedoneerd aan het Nationaal Rampenfonds.

Meer dan 20.000 individuele donateurs kwamen al over de brug. De actie gaat de komende dagen nog „in volle vaart” door.

07.41 - Dodental in Duits rampgebied Ahrweiler fors gestegen

Het dodental door de watersnood in het westen van Duitsland is opnieuw fors gestegen. Duitse media berichten zaterdagochtend dat alleen al in het district Ahrweiler (Rijnland-Palts) 90 mensen om het leven zijn gekomen. De autoriteiten hadden daar vrijdagochtend nog gesproken over ruim 60 doden door het noodweer.

In Ahrweiler bevindt zich onder meer de zwaar getroffen plaats Schuld, waar huizen zijn verwoest door het hoge water. Er raakten volgens de autoriteiten ook zeker 618 mensen gewond. Ook in andere gebieden vielen slachtoffers. Het totale dodental in deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts ligt volgens regionale omroep WDR al boven de 130.

06.48 - Evacués Meerssen kunnen terug naar huis

De bewoners die hun huis vrijdagmiddag moesten verlaten in het gebied bij Meerssen vanwege een gat in de dijk van het Julianakanaal, kunnen weer terug naar huis, laat de Veiligheidsregio Zuid-Limburg zaterdagochtend weten.

Onder meer mensen uit de plaatsen Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle (beneden) moesten de nacht van vrijdag op zaterdag elders doorbrengen vanwege het gat.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio zei daar aan het begin van de nacht over dat de dijk is versterkt en gestut, maar dat het gevaar nog niet geweken was. Dat is volgens de veiligheidsregio nu wel het geval, blijkt uit inspecties.

05.38 - Ramptoeristen blijven naar overstroomde gebieden komen

Veiligheidsregio Limburg-Noord doet met klem een beroep op nieuwsgierige mensen om weg te blijven uit overstroomde gebieden. Een oproep die de veiligheidsregio vrijdag ook al deed.

„We zien dat ramptoeristen echt de behoefte hebben om te komen kijken. Maar blijf echt thuis. Blijf uit de buurt van het rampgebied”, zegt een woordvoerster van de veiligheidsregio op calamiteitenzender L1. Ze benadrukt dat de hulpdiensten de ruimte nodig hebben om hun werk te kunnen doen en ook de kans bestaat dat ramptoeristen zichzelf in gevaar brengen.

Ook op Twitter heeft de veiligheidsregio een bericht geplaatst met dezelfde boodschap: „We zien veel mensen die bij de rampgebieden komen kijken. We verzoeken iedereen nogmaals met klem dit niet te doen en alle hulpdiensten de ruimte te geven hun werk te doen. Er gelden noodverordeningen in meerdere gebieden.”

Gouverneur Johan Remkes en de voorzitters Hans Verheijen en Antoin Scholten van respectievelijk Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Limburg-Noord riepen vrijdag in een open brief ramptoeristen op weg te blijven uit de overstroomde gebieden in de provincie.

03.30 - Brand in kasteel in centrum van Valkenburg

In het door hoogwater zwaar getroffen Valkenburg heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag brand gewoed in kasteel Den Halder. Dat kasteel ligt aan de Kerkstraat, vlak naast de Kleine Geul die deze week door de hevige regenval buiten haar oevers trad. Volgens de veiligheidsregio is de brand waarschijnlijk veroorzaakt door kortsluiting. De brandweer had het vuur snel onder controle.

01.15 - Evacuatie patiënten ziekenhuis VieCuri in Venlo afgerond

Alle patiënten van het ziekenhuis VieCuri in Venlo zijn veilig overgebracht naar andere ziekenhuizen. Het ziekenhuis is ontruimd omdat het vlak naast de Maas ligt, die daar de hoogste stand nog moet bereiken. Naar verwachting wordt de piek om 05.00 uur zaterdagochtend bereikt en duurt die tot zondag 19.00 uur.

„We zijn heel dankbaar voor de hulp van iedereen die ons vandaag heeft geholpen en voor het warme welkom dat al onze patiënten hebben gekregen”, meldde het ziekenhuis vrijdagavond even voor middernacht.

In totaal zijn 200 patiënten naar omliggende ziekenhuizen gebracht, onder wie veertig kwetsbare patiënten. De evacuatie gebeurde volgens voorzitter IJsbrand Schouten van de raad van bestuur van VieCuri uit voorzorg om elk risico voor te zijn. Defensie hielp in het ziekenhuis met het evacueren van patiënten en de bescherming tegen hoogwater. Het ziekenhuis blijft zeker tot en met maandag gesloten.

01.01 - Evacuatie in Duitse Wassenberg door damdoorbraak

Bij de Duitse stad Wassenberg, zo’n vijftien kilometer ten zuidoosten van Roermond, is vrijdagavond een dam doorgebroken en worden ongeveer 700 inwoners geëvacueerd, meldt omroep WDR.

Burgemeester Marcel Maurer stelt tegenover WDR dat de dam is doorgebroken doordat de stuwen in de Roer aan de Nederlandse kant gesloten zijn. Volgens de omroep neemt de burgemeester nu contact op met de Nederlandse autoriteiten om de sluizen weer open te zetten.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zegt nog niet te weten wat de damdoorbraak voor de situatie in de Roer in Limburg betekent.

