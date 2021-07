LIVE | Roermond dreigt met boetes voor ramptoeristen

Nederland ontsnapt aan nóg erger

Venlo wacht gespannen af of de dijken het houden: ’Niemand weet of het voldoende is’

Bizarre beelden: doden en vermisten na aardverschuiving in Noordrijn-Westfalen

10.32 - Roermond dreigt met boetes voor ramptoeristen

De gemeente Roermond dreigt met boetes als kijklustigen rampgebieden blijven opzoeken. Herhaalde oproepen van de gemeente en de veiligheidsregio aan mensen om weg te blijven uit gebieden waar ze niks te zoeken hebben, maken weinig indruk. Nu dreigt de gemeente met het uitschrijven van boetes.

Hoewel een noodverordening van kracht die is bedoeld om ramptoerisme tegen te gaan, was er op de Maasboulevard in de voorstad in Roermond vrijdag de hele dag een grote drukte. Tot ’s avonds laat waren daar talloze flanerende mensen die met auto’s en elektrische fietsen naar de kademuur waren gekomen om met talloze mobieltjes de jachthaven en zichzelf op de gevoelige plaat te zetten. Buurtbewoners ergeren zich groen en geel aan deze „aapjeskijkers”, zoals ze worden genoemd.

Ondanks klachten bij de gemeente werd daar tot nog toe niet tegen opgetreden. Maar zaterdagochtend waarschuwt de gemeente voor boetes. Ook de gemeente ziet dat veel ramptoeristen de kwetsbare gebieden bezoeken, aldus een melding op facebook van de gemeente Roermond. „We verzoeken iedereen nogmaals met klem dit niet te doen en alle hulpdiensten de ruimte te geven hun werk te doen”, aldus de gemeente. „Er gelden noodverordeningen in meerdere gebieden. Mochten mensen zich hier niet aan houden, kunnen er boetes uitgedeeld worden.”

10.34 - Teller Giro 777 voor Limburg overschrijdt 1 miljoen euro

Op Giro 777 is zaterdagochtend al 1 miljoen euro binnen voor de door de overstromingen getroffen gebieden in Limburg.

Het inzamelingsnummer is vrijdag opengesteld door het Nationaal Rampenfonds. Particulieren, bedrijven en instellingen hebben massaal gedoneerd. Door de enorme belangstelling was afgelopen nacht de website giro777.nl even uit de lucht. De actie gaat de komende dagen nog „in volle vaart” door.

10.03 - Straten bij zwakke dijk in Meerssen moeilijk begaanbaar

De straten in de buurt van de dijk bij Meerssen waar vrijdag een gat viel, staan op veel plaatsen nog steeds onder water. Weliswaar mochten de vrijdagmiddag inderhaast geëvacueerde inwoners van vier dorpjes rond het gat weer terug naar huis, maar het is nog steeds gevaarlijk om de straat op te gaan. Daarvoor waarschuwt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Hoewel het acute gevaar van een dijkdoorbraak voor de inwoners van Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle geweken is, blijft veel overlast bestaan. Veel weilanden en met name straten staan nog onder water. De veiligheidsregio doet een oproep aan de bewoners om niet, of alleen als nodig de straat op te gaan.

Het troebele water ontneemt het zicht waar je precies loopt of rijdt. Losliggende putduksels en andere niet zichtbare objecten kunnen tot ongelukken leiden, aldus de veiligheidsregio. De waarschuwing geldt vooral voor de omgeving Westbroek.

Ook kelders staan nog onder water, evenals mogelijk andere delen van de woningen. Inwoners die hulp nodig hebben kunnen de gemeente bellen. Die kijkt dan of brandweer of leger de helpende hand kunnen bieden.

Hoewel in principe iedereen weer naar huis mag, is dit niet voor iedereen weggelegd. Een onbekend aantal woningen heeft te veel wateroverlast. Deze mensen worden opgevangen in De Stip in Meerssen.

09.54 - Schade aan spoornet Wallonië loopt in de tientallen miljoenen

De watersnood in België heeft ook een ravage aangericht op het spoor. Omroep VRT bericht dat de schade aan het spoornet in Wallonië in de tientallen miljoenen euro’s loopt. Ongeveer de helft van het Waalse spoorwegnet ligt momenteel nog plat.

Er zijn rond de honderd gevallen van schade gemeld aan de sporen tussen Libramont-Betrix, Namen-Ottignies en Luik. Brancheorganisatie UASW heeft een speciale taskforce opgericht om voldoende personeel te vinden om de herstelwerkzaamheden uit te voeren. Er moeten volgens Belgische media honderden mensen worden ingezet, maar veel aannemers van spoorwegwerken zijn al gedeeltelijk met bouwvakvakantie.

Het noodweer heeft in België niet alleen enorme materiële schade aangericht. Er zijn volgens de autoriteiten ook zeker 20 mensen om het leven gekomen.

09.26 - Alle hens aan dek in Midden- en Noord-Limburg

Het is alle hens aan dek in Midden- en Noord-Limburg bij het bestrijden van de wateroverlast. Dat zei een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zaterdagochtend. Hij zei blij te zijn met de vele burgerinitiatieven die her en der ontstaan om de helpende hand te bieden.

„Particuliere initiatieven moedigen we heel erg aan”, zei hij voor calamiteitenzender L1. „Alle waardering daarvoor. Help een ander waar het kan. Iedereen moet aan de bak. We zullen de klus met elkaar moeten klaren. Als hulpdiensten kunnen we het niet alleen.” Hij deed nogmaals een dringende oproep aan mensen, om niet te gaan kijken op rampplekken.

De woordvoerder zei dat de hoogwaterpiek in Roermond en Venlo is aangekomen. Die piek gaat volgens hem twee dagen aanhouden.

In Roermond en omgeving zijn veel wegen ondergelopen. De Maastrichterweg tussen Roermond en Linne liep onder. De afslag Linne van de A73 die aansluit op de Maastrichterweg is dicht.

Mensen in het Roermondse stadsdeel Herten klagen dat ze niet meer te voet of met de fiets naar het stadscentrum kunnen wegens ondergelopen wegen.

09.13 - Dijk in Arcen versterkt met zandzakken

Zo’n 300 mensen uit Arcen en de naburige Duitse dorpen hebben vrijdagavond laat zandzakken neergelegd op de dijk aan de Maas bij Arcen, ten noorden van Venlo. Ze deden dat op verzoek van het waterschap.

Vanuit de Duitse dorpen kregen de vrijwilligers ondersteuning met onder meer tractoren en vrachtwagens, zei een van de vrijwilligers zaterdagochtend op calamiteitenzender L1.

Als het waterschap erom vraagt, worden er weer zandzakken gelegd.

Met name veel jongeren uit Arcen en omgeving deden aan het schepwerk mee. De werkzaamheden liepen vooruit op de verwachte piek van het hoogwater van de Maas, die zaterdagochtend Venlo bereikte.

08.15 - Belgische premier en voorzitter EU-commissie naar getroffen regio

De Belgische premier Alexander De Croo bezoekt zaterdag meerdere gebieden die zijn getroffen door hoog water. Hij gaat met voorzitter Ursula von der Leyen van de in Brussel gevestigde Europese Commissie naar de plaatsen Rochefort en Pepinster, bericht omroep VRT.

De Belgische premier krijgt in Rochefort en Pepinster ook gezelschap van de Waalse minister-president Elio Di Rupo. Die bezoeken vinden ’s ochtends en aan het begin van de middag plaats. De Croo gaat later op de dag naar Eupen en Maaseik. In die laatste plaats wordt dan ook de Vlaamse premier Jan Jambon verwacht.

De Croo gaat praten met inwoners, hulpverleners en ook de lokale autoriteiten. Die liggen soms onder vuur. In Pepinster, waar een twintigtal huizen is ingestort, kreeg de burgemeester volgens VTM Nieuws het verwijt dat hij geen verplichte evacuaties liet uitvoeren. Hij zegt zelf dat de omvang van de ramp niet te voorzien was. „We weten dat er een risico was op overstromingen, maar zoiets als nu, is nooit eerder gebeurd.”

07.52 - Al ruim 780.000 euro op Giro 777 binnen voor Limburg

Op de eerste actiedag van Giro 777 van het Nationaal Rampenfonds hebben particulieren, bedrijven en instellingen massaal gereageerd op de oproep tot steun aan de door de overstromingsramp getroffen gebieden in Zuid-Limburg. Binnen één etmaal is ruim 780.000 euro gedoneerd aan het Nationaal Rampenfonds.

Meer dan 20.000 individuele donateurs kwamen al over de brug. Door de enorme belangstelling was afgelopen nacht zelfs de website giro777.nl even uit de lucht. De actie gaat de komende dagen nog „in volle vaart” door.

De landelijke actie Giro 777 is opgezet door het Nationaal Rampenfonds. Dit wil helpen ná een ramp, dus in dit geval als het water weer gezakt is en alle bewoners weer terug kunnen naar huis. Verzekeraars zullen een deel van de schade dekken en de overheid heeft gezegd ook een belangrijke rol te willen spelen, meldt het fonds. „Maar er blijven ook noden over die schrijnend zijn en niet uit andere bronnen gedekt worden.”

Voorzitter Clémence Ross-van Dorp van het Nationaal Rampenfonds: „We zijn overweldigd door de enorme steun die er leeft en de bereidheid van Nederlanders om bij te dragen aan de nood in de getroffen gebieden in Limburg.” Zaterdag besteedt onder meer Radio 2 veel aandacht aan Giro 777.

Rekeningnummer 777 leidt automatisch door naar NL28 INGB 0000 000 777.

07.41 - Dodental in Duits rampgebied Ahrweiler fors gestegen

Het dodental door de watersnood in het westen van Duitsland is opnieuw fors gestegen. Duitse media berichten zaterdagochtend dat alleen al in het district Ahrweiler (Rijnland-Palts) 90 mensen om het leven zijn gekomen. De autoriteiten hadden daar vrijdagochtend nog gesproken over ruim 60 doden door het noodweer.

In Ahrweiler bevindt zich onder meer de zwaar getroffen plaats Schuld, waar huizen zijn verwoest door het hoge water. Er raakten volgens de autoriteiten ook zeker 618 mensen gewond. Ook in andere gebieden vielen slachtoffers. Het totale dodental in deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts ligt volgens regionale omroep WDR al boven de 130.

06.48 - Evacués Meerssen kunnen terug naar huis

De bewoners die hun huis vrijdagmiddag moesten verlaten in het gebied bij Meerssen vanwege een gat in de dijk van het Julianakanaal, kunnen weer terug naar huis, laat de Veiligheidsregio Zuid-Limburg zaterdagochtend weten.

Onder meer mensen uit de plaatsen Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle (beneden) moesten de nacht van vrijdag op zaterdag elders doorbrengen vanwege het gat.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio zei daar aan het begin van de nacht over dat de dijk is versterkt en gestut, maar dat het gevaar nog niet geweken was. Dat is volgens de veiligheidsregio nu wel het geval, blijkt uit inspecties.

05.38 - Ramptoeristen blijven naar overstroomde gebieden komen

Veiligheidsregio Limburg-Noord doet met klem een beroep op nieuwsgierige mensen om weg te blijven uit overstroomde gebieden. Een oproep die de veiligheidsregio vrijdag ook al deed.

„We zien dat ramptoeristen echt de behoefte hebben om te komen kijken. Maar blijf echt thuis. Blijf uit de buurt van het rampgebied”, zegt een woordvoerster van de veiligheidsregio op calamiteitenzender L1. Ze benadrukt dat de hulpdiensten de ruimte nodig hebben om hun werk te kunnen doen en ook de kans bestaat dat ramptoeristen zichzelf in gevaar brengen.

Ook op Twitter heeft de veiligheidsregio een bericht geplaatst met dezelfde boodschap: „We zien veel mensen die bij de rampgebieden komen kijken. We verzoeken iedereen nogmaals met klem dit niet te doen en alle hulpdiensten de ruimte te geven hun werk te doen. Er gelden noodverordeningen in meerdere gebieden.”

Gouverneur Johan Remkes en de voorzitters Hans Verheijen en Antoin Scholten van respectievelijk Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Limburg-Noord riepen vrijdag in een open brief ramptoeristen op weg te blijven uit de overstroomde gebieden in de provincie.

03.30 - Brand in kasteel in centrum van Valkenburg

In het door hoogwater zwaar getroffen Valkenburg heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag brand gewoed in kasteel Den Halder. Dat kasteel ligt aan de Kerkstraat, vlak naast de Kleine Geul die deze week door de hevige regenval buiten haar oevers trad. Volgens de veiligheidsregio is de brand waarschijnlijk veroorzaakt door kortsluiting. De brandweer had het vuur snel onder controle.

01.15 - Evacuatie patiënten ziekenhuis VieCuri in Venlo afgerond

Alle patiënten van het ziekenhuis VieCuri in Venlo zijn veilig overgebracht naar andere ziekenhuizen. Het ziekenhuis is ontruimd omdat het vlak naast de Maas ligt, die daar de hoogste stand nog moet bereiken. Naar verwachting wordt de piek om 05.00 uur zaterdagochtend bereikt en duurt die tot zondag 19.00 uur.

„We zijn heel dankbaar voor de hulp van iedereen die ons vandaag heeft geholpen en voor het warme welkom dat al onze patiënten hebben gekregen”, meldde het ziekenhuis vrijdagavond even voor middernacht.

In totaal zijn 200 patiënten naar omliggende ziekenhuizen gebracht, onder wie veertig kwetsbare patiënten. De evacuatie gebeurde volgens voorzitter IJsbrand Schouten van de raad van bestuur van VieCuri uit voorzorg om elk risico voor te zijn. Defensie hielp in het ziekenhuis met het evacueren van patiënten en de bescherming tegen hoogwater. Het ziekenhuis blijft zeker tot en met maandag gesloten.

01.01 - Evacuatie in Duitse Wassenberg door damdoorbraak

Bij de Duitse stad Wassenberg, zo’n vijftien kilometer ten zuidoosten van Roermond, is vrijdagavond een dam doorgebroken en worden ongeveer 700 inwoners geëvacueerd, meldt omroep WDR.

Burgemeester Marcel Maurer stelt tegenover WDR dat de dam is doorgebroken doordat de stuwen in de Roer aan de Nederlandse kant gesloten zijn. Volgens de omroep neemt de burgemeester nu contact op met de Nederlandse autoriteiten om de sluizen weer open te zetten.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zegt nog niet te weten wat de damdoorbraak voor de situatie in de Roer in Limburg betekent.

