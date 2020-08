Mazda in beslag genomen in onderzoek naar dood 14-jarige Tamar

De politie liet vorige week weten op zoek te zijn naar deze auto. Er kwamen honderden tips binnen. Dat heeft bijgedragen aan het vinden van de auto, zo laat de politie weten.

De Mazda wordt de komende dagen onderzocht op verdachte sporen. „Het betreft de auto die op de beelden is te zien. Dat weet het onderzoeksteam onder meer door camerabeelden die zijn onderzocht. Er wordt nu onderzocht of deze auto bij de aanrijding betrokken is geweest. Ook wordt bekeken of de eigenaar dan ook de bestuurder is geweest.”

De uitslag van het onderzoek wordt niet meer deze week verwacht.