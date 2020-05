Veertien arbeiders doodgereden door trein in India

De slachtoffers behoren tot het leger van tienduizenden werkers die te voet vanuit de Indiase steden onderweg zijn naar huis omdat ze geen baan meer hebben. De politie verklaarde dat de arbeiders van een staalfabriek de hele nacht hadden gelopen, uitgeput waren geraakt en tussen de rails in slaap waren gevallen.

Volgens het Indiase ministerie van Spoorwegen probeerde de machinist tevergeefs de trein tot stilstand te brengen toen hij de arbeiders op het traject zag liggen.

Het incident was in de staat Maharashtra in het westen van India.