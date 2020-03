Lenteweer met volop zon en lokaal ruim 18 graden

Het is woensdag in delen van het land prachtig weer met veel zon en sluierwolken. Vooral in het zuiden, zuidoosten en oosten is het fraai lenteweer. De zon schijnt flink en de temperatuur stijgt naar 14-17 graden. Lokaal wordt het mogelijk ruim 18 graden. Als de temperatuur stijgt naar 18,4 graden of meer is het de warmste dag van het jaar tot nu toe. Op 16 februari werd het tijdens de passage van storm Dennis in Arcen 18,3 graden. Vandaag is het een stuk rustiger en aangenamer.

In het noorden, noordwesten en westen is het fraaie weer helaas van korte duur, want wolkenvelden vanaf de Noordzee breiden zich uit. Onder de bewolking is het fris met geen hogere temperaturen dan 10-12 graden en in het uiterste noordwesten en in het Waddengebied is zelfs kans op een spatje regen. De bewolking breidt zich gaandeweg de dag zuidwaarts uit, maar voordat het zover is kan het in het midden van het land nog 14-15 graden worden. De temperatuur daalt enkele graden wanneer het bewolkt raakt.