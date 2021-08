LIVE | Kamer buigt zich over coronabeleid: wat met de horeca en evenementenbranche?

Aantal besmette terugkeerders uit Turkije en Marokko verdubbeld

07.40 - Coronagevallen in Nieuw-Zeeland gelinkt aan uitbraak Australië

De zeven nieuwe coronagevallen in Nieuw-Zeeland, die het land sinds dinsdag weer in een strenge nationale lockdown hebben doen belanden, houden verband met de recorduitbraak in buurland Australië. Dat blijkt uit onderzoek naar de genetische code van het virus. Dinsdag gingen in Nieuw-Zeeland alle scholen, winkels en bedrijven dicht, met uitzondering van supermarkten, apotheken en medische centra.

De Australische deelstaat New South Wales telde woensdag een recordaantal van 633 lokale besmettingen, ondanks de strikte lockdown die onder meer in de stad Sydney sinds eind juni van kracht is. Nieuw-Zeeland stelde woensdag op zijn beurt zes nieuwe gevallen vast, na dinsdag te zijn opgeschrikt door één besmetting. Die infectie was het eerste vastgestelde coronageval in het land sinds eind februari. Het gaat om de extra besmettelijke Delta-variant.

Australië, met 25 miljoen inwoners, en Nieuw-Zeeland, met een populatie van 5 miljoen mensen, boekten lang veel succes in hun strijd tegen het coronavirus. Zij deden dit vooral via een uiterst streng grensbeleid. Zo houdt Australië al sinds maart vorig jaar zijn grenzen hermetisch gesloten, afgezien van een paar uitzonderingen. En alleen huiswaarts kerende Nieuw-Zeelanders mogen Nieuw-Zeeland in. Zij moeten na aankomst bovendien verplicht 14 dagen in quarantaine in een hotel. Tot de dinsdag ingevoerde lockdown, die zeker tot zaterdag van kracht blijft, was Nieuw-Zeeland echter juist een van de weinige landen ter wereld waar nauwelijks binnenlandse coronamaatregelen golden.

Maar de huidige besmettingen vormen een risico. Want in Nieuw-Zeeland is tot op heden slechts 17 procent van de bevolking gevaccineerd. Ook in Australië is tot nu toe slechts 27 procent van de Australiërs ouder dan 16 jaar volledig gevaccineerd. Ongeveer de helft van de volwassen bevolking heeft er ten minste één prik gehad. In Nieuw-Zeeland tot nu toe slechts 26 mensen aan het coronavirus overleden, in Australië 960 mensen.

06.10 - Tweede Kamer buigt zich weer over coronabeleid

De Tweede Kamer spreekt woensdag weer over het coronabeleid van het demissionaire kabinet. Voorafgaand aan het debat worden de Kamerleden bijgepraat door deskundigen over de situatie rond het coronavirus.

Het kabinet kondigde vorige week aan dat het hoger onderwijs het nieuwe collegejaar kan beginnen zonder dat studenten en docenten onderling anderhalve meter afstand hoeven te houden. Maar verdere versoepelingen zijn op z'n vroegst pas over een maand te verwachten.

Dat betekent onder meer dat de huidige beperkingen voor bijvoorbeeld de horeca en evenementenbranche voorlopig van kracht blijven. Volgens zorgminister Hugo de Jonge zijn er eenvoudigweg nog altijd te veel mensen die niet volledig gevaccineerd zijn en dus nog besmet kunnen raken en ernstig ziek kunnen worden.

Op 20 september hoopt het kabinet zich meer versoepelingen te kunnen veroorloven. En op 1 november hoopt het alle nog resterende maatregelen los te kunnen laten. Dan zou mogelijk ook overal de anderhalve meter afstand kunnen komen te vervallen. Maar dat is nog erg onzeker, waarschuwde premier Mark Rutte vorige week.

05.56 - Weinig veranderingen op de coronakaart van Nederland

Het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames blijft ongeveer gelijk, en daarom zijn er woensdag waarschijnlijk ook niet al te veel veranderingen te zien op de coronakaart van Nederland. In de meeste regio's blijven de risiconiveaus vermoedelijk zoals ze zijn.

De grootste verandering is in Zuid-Limburg. Die regio staat nu nog op het hoogste risiconiveau, zeer ernstig, maar kan woensdag in één keer twee stappen omlaag gaan naar zorgelijk. Het aantal positieve tests en het aantal nieuwe opnames in ziekenhuizen daalt er snel.

Ook Limburg-Noord, Haaglanden en Zuid-Holland Zuid kunnen mogelijk het hoogste risiconiveau verlaten. Zij gaan wellicht één stap omlaag, van zeer ernstig naar ernstig. Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost gaan mogelijk van 'ernstig' naar zorgelijk.

In een paar andere regio's moet het risiconiveau misschien juist worden verhoogd. Zo zouden Gelderland-Zuid en Zaanstreek-Waterland, die nu nog op ernstig staan, vanwege het toenemende aantal opnames kunnen uitkomen op zeer ernstig. Ook in Drenthe en Zeeland komen meer coronapatiënten op een verpleegafdeling of intensive care te liggen, en dat kan misschien net genoeg zijn om de provincies van zorgelijk naar ernstig te laten gaan.

Nederland heeft vier risiconiveaus. Van laag naar hoog zijn dat waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Welke status een gebied krijgt, hangt af van het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. De hoogste van de twee cijfers geeft de doorslag. Het niveau waakzaam geldt sinds 13 juli nergens meer.

Voor de maatregelen heeft de kaart voorlopig geen gevolgen. De aangekondigde versoepelingen gelden in het hele land, net als de beperkingen die voorlopig nog van kracht blijven.