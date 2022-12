Drie agenten mishandeld tijdens uitgaansweekend in Zoetermeer

Het eerste incident gebeurde zaterdagochtend vroeg. Op de Oostwaarts, een plein in het stadshart, werd iemand mishandeld. Toen agenten een verdachte wilden arresteren, probeerden volgens de politie drie anderen dat te voorkomen. Een van hen, een 20-jarige vrouw uit Zoetermeer, sloeg een agent daarbij op de kaak. De vrouw werd opgepakt, net als de verdachte van de mishandeling. Ze zijn inmiddels weer vrij. Ook de twee anderen die probeerden de aanhouding te voorkomen, zijn gearresteerd.

Zondagochtend kwamen agenten in actie toen een portier een 24-jarige man uit Zoetermeer uit een café zette. Dat gebeurde in dezelfde straat, de Oostwaarts. De man schopte en sloeg naar de portier. Toen agenten hem wilden aanhouden, trapte hij een agent tegen zijn been. Een omstander (25) sloeg een andere agent met een vuist in een gezicht. De agent liep daardoor een bloedneus op. Beide mannen zitten nog vast.