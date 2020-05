Arrestatie ’Lambo-zakenman’ Papendrecht groot nieuws in Italië

’Dikke bakken’ worden ingenomen door de politie. Ⓒ Politie

ALBLASSERDAM - Bij de grootscheepse politieactie in de Drechtsteden blijkt ook de 50-jarige directeur van autoverhuurbedrijf Share’ngo te zijn aangehouden op verdenking van witwassen. Het gaat om een man uit Papendrecht, volgens meerdere bronnen de flamboyante zakenman Majd Yousif die in het buitenland bekender is dan hier.